حوار في الجول - إدميلسون: صلاح سفير لكرة القدم العربية.. وزيكو قدوتي

اختص البرازيلي إدميلسون أسطورة منتخب البرازيل وبرشلونة، FilGoal.com لإجراء حوار حصري للحديث عن ذكرياته المميزة مع كرة القدم وتأثير محمد صلاح في كرة القدم العالمية ورأيه عن تولي كارلو أنشيلوتي تدريب البرازيل.

إدميلسون النادي :

بدأ إدميلسون مسيرته مع فريق إسبورتي كلوب كينزي البرازيلي 1995، وانتقل منها إلى ساو باولو البرازيلي، ثم ليون الفرنسي ومنها إلى برشلونة، وفياريال، وبالميراس ثم ريال سرقسطة، واختتم مسيرته مع سيارا البرازيلي يناير 2012.

وإلى نص الحوار:

بدايته مع كرة القدم

ما جذبني لكرة القدم منذ الصغر هو الشغف باللعبة، والإحساس بمطاردة الكرة، والتعلم المستمر الذي تقدمه، بدأت ألعب في ملاعب التراب وشوارع مدينتي، حيث كانت كرة القدم وسيلة للاتحاد والفرح، بدايتي في الفئات العمرية كانت تحديا، لكن العزيمة على أن أكون جزءا من أساطير كرة القدم هو الذي دفعني لأقدم أفضل ما لدي.

قدوتي في الطفولة كان زيكو، كنت أعجب بأسلوب لعبه وطريقته في التألق داخل الملعب، مما جعلني أحلم بأن أعيش شعور اللعب في ناد كبير يوما ما.

كأس العالم 2002 واللحظات المميزة في تلك البطولة

الفوز بكأس العالم 2002 كان تحقيق حلم، الشعور بالدخول إلى الملعب ومعرفة أننا نمثل أكثر من 200 مليون برازيلي كان لا يوصف، لحظات مثل الفوز على تركيا والنهائي ضد ألمانيا كانت ساحرة، أتذكر شعوري بالإثارة عند سماع النشيد الوطني وفرحتي عند رفع الكأس.

منتخب 2002 تميز بالوحدة، وبقدرة اللاعبين على الدمج بين المواهب الفردية والروح الجماعية، نضج لاعبين مثل رونالدو وريفالدو وكافو، مع طاقة وعزيمة الشباب، خلق فريقا متوازنا للغاية، رغم بعض الإصابات التي أبعدتني عن الملعب في لحظات مهمة، تعلمت التعامل مع الصعوبات، وفهمت أن كل تحد هو فرصة للنمو الشخصي والمهني.

نجاح المنتخب كان نتيجة التوازن بين المواهب الفردية وروح الفريق، الاحترام المتبادل بين اللاعبين داخل وخارج الملعب، النضج والخبرة لدى اللاعبين الكبار، والطاقة والعزيمة لدى اللاعبين الأصغر سنا، كلها عوامل أساسية ساعدت على بناء فريق متماسك قادر على مواجهة التحديات الكبرى.

ما رأيك في تعيين كارلو أنشيلوتي مدربا لـ منتخب البرازيل؟

كارلو أنشيلوتي مدرب ذو خبرة واحترام، يجمع بين الأسلوب التكتيكي التقليدي والقدرة على إدارة الشخصيات الكبيرة في الفريق، لديه طريقة متوازنة في التعامل مع اللاعبين، حيث يحترم الفردية لكل لاعب بينما يبني هوية جماعية للفريق، هذا التوازن بين الخبرة والإدارة الذكية يجعل منه مدربا قادرا على تحقيق الانسجام داخل أي فريق، سواء في الأندية الكبرى أو مع المنتخب الوطني.

كيف كانت بدايتك مع الأندية الكبيرة؟ ومن اللاعب الذي آثر في مستواك بشكل كبير؟

واجهت تحديات كبيرة عند الانتقال إلى فرق أكبر، واحتجت للتكيف مع أساليب لعب جديدة، اللعب في برشلونة كان تجربة مذهلة، حيث يمثل الدوري الإسباني تحديا كبيرا بفضل قوته وتنافسيته، فلسفة برشلونة، المرتكزة على الاستحواذ والتمرير الجيد، دفعتني لتحسين مهاراتي، العمل مع مدربين مثل فرانك ريكارد واللعب بجانب لاعبين موهوبين كان بمثابة مدرسة حقيقية، والتعاون في الفريق ساعدني على التكيف بسرعة.

في برشلونة، كان لي شرف اللعب مع أساطير مثل رونالدينيو، بويول وتشافي.

ويعتبر رونالدينيو على وجه الخصوص أكثر من أثر في أسلوبي باللعب بفرح وإبداع، روح التعاون مع زملائي ساعدت على بناء فريق قوي وموحد، وساعدتني على التكيف بسرعة مع أسلوب اللعب الجديد.

كيف ترى موهبة لامين يامال مع برشلونة؟

لامين يامال موهبة استثنائية تظهر جودة كبيرة على أرض الملعب، الضغط الذي يواجهه طبيعي، لكنه بحاجة للحفاظ على هدوئه والعمل المستمر، مع دعم النادي، مع الوقت والاجتهاد، يمكن أن يصبح أسطورة لكرة القدم.

ما رأيك في محمد صلاح وما يقدمه مع ليفربول؟

صلاح يقدم مثالا رائعا كسفير لكرة القدم والثقافة العربية، ويلهم الشباب ويظهر أن الالتزام والعمل الجاد يمكن أن يؤدي لتحقيق أهداف كبيرة، دوره مهم في تشجيع الفتيان على ممارسة كرة القدم ومتابعة أحلامهم.