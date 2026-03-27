في الجول يكشف القيمة المالية التي سيوفرها الأهلي في حال قطع إعارة كامويش

يوفر الأهلي 425 ألف يورو في حال قطع إعارة يليسن كامويش وعودته لنادي ترومسو النرويجي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق موافقة الأهلي على قطع إعارة اللاعب وعودته لناديه. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإنه في حالة قطع الأهلي للإعارة سيوفر النادي 200 ألف يورو، كان من المفترض أن يدفعها الأهلي في حالة عدم تفعيل بند الشراء بنهاية الموسم.

وانضم كامويش معارا لمدة 6 أشهر مقابل 380 ألف يورو في يناير الماضي.

كما سيوفر النادي أيضا 225 ألف يورو هي قيمة راتب اللاعب خلال الأشهر الـ 3 المقبل إذ يتقاضى 75 ألف دولار شهريا.

وانضم كامويش مؤخرا لقائمة منتخب كاب فيردي لأول مرة. (طالع التفاصيل)

وانضم كامويش لصفوف الأهلي لمدة 6 شهور مقابل 360 ألف يورو، مع أحقية الشراء مقابل مليون و800 ألف يورو كما كشف FilGoal.com من قبل.

ولم يقدم اللاعب البالغ 26 عاما الأداء المنتظر منه، فخاض 189 دقيقة في 7 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

يذكر أن موعد غلق سوق الانتقالات الشتوية في الدوري النرويجي يوم 31 مارس الجاري.

واستهل ترومسو مشواره في موسم 2026 من الدوري النرويجي بانتصارين وضعا الفريق في صدارة ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة بعد مرور جولتين.