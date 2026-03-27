مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله

الجمعة، 27 مارس 2026 - 00:54

كتب : FilGoal

كشف مصدر من الأهلي على موافقة النادي على طلب ترومسو النرويجي لقطع إعارة يلسين كامويش.

وانضم اللاعب لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من الفريق النرويجي.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي وافق على طلب ترومسو النرويجي لقطع إعارة كامويش خلال شهر مارس الجاري".

وأَضاف "المفاوضات بشأن بنود عقده لا تزال قائمة مع وكيله".

وانضم كامويش مؤخرا لقائمة منتخب كاب فيردي لأول مرة. (طالع التفاصيل)

وانضم كامويش لصفوف الأهلي لمدة 6 شهور مقابل 360 ألف دولار، مع أحقية الشراء مقابل مليون و800 ألف دولار كما كشف FilGoal.com من قبل.

ولم يقدم اللاعب البالغ 26 عاما الأداء المنتظر منه، فخاض 189 دقيقة في 7 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

يذكر أن موعد غلق سوق الانتقالات الشتوية في الدوري النرويجي يوم 31 مارس الجاري.

الأهلي ترومسو يليسن كامويش
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525999/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-وافقنا-على-طلب-ترومسو-لقطع-إعارة-كامويش-ومفاوضات-مع-وكيله