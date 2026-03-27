كاراجر: صلاح لن يستسلم لإغراءات السعودية وأمريكا

الجمعة، 27 مارس 2026 - 15:07

كتب : FilGoal

يرى جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق، أن محمد صلاح لن ينتقل إلى الدوري السعودي.

وقال كاراجر في بودكاست The Overlap: "صلاح سيتحدى العروض الضخمة المقدمة من السعودية من أجل الاستمرار في أفضل الأندية الأوروبية."

وأعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري (طالع التفاصيل)

وأضاف "صلاح لا يزال لديه الحافز الكافي لتحقيق المزيد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا قبل أن يستسلم في النهاية لإغراءات السعودية أو الدوري الأمريكي."

وتوقع كاراجر الخطوة المقبلة لصلاح "أتصوره في إيطاليا مع أحد الأندية الكبرى، أعتقد أن مسيرته الكروية تنتهي بمجرد انتقاله إلى السعودية، أظن أنه سيظل يفكر في سجله في دوري أبطال أوروبا أو عدد الأهداف التي يمكنه تسجيلها."

ويرى كاراجر أن قرار صلاح بالرحيل هو القرار الصحيح للجميع، بحسب وصفه.

وأتم كاراجر: "هل كان بإمكان ليفربول فعل ذلك الموسم الماضي؟ كيف لا يمكنك منح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عقدًا جديدًا الموسم الماضي؟"

ويعد محمد صلاح الهدافي التاريخي للأفارقة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

كما يتواجد صلاح في المركز الرابع بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد آلان شيرر، وهاري كين، وواين روني.

كما سجل محمد صلاح مع ليفربول 255 ليتواجد في المركز الثالث بعد إيان راش 346، وروجر هانت 285.

أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي 4 في الجول يكشف تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي "الخطيب يخرج من الصورة"
/articles/526016/كاراجر-صلاح-لن-يستسلم-لإغراءات-السعودية-وأمريكا