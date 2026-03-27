بعد 44 عاما.. هودسون يعود لتدريب بريستول سيتي

الجمعة، 27 مارس 2026 - 13:19

كتب : FilGoal

روي هودسون

عاد الإنجليزي روي هودسون للتدريب مجددا، بعد غيابه عن ملاعب كرة القدم منذ عامين.

وكشف نادي بريسول سيتي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيون شيب"، عن تعيين هودسون مدربا مؤقتا للفريق.

وعاد هودسون إلى فريقه بريستول سيتي الذي بدأ معه مسيرته التدريبية عام 1982.

هودسون صاحب الـ 78 عاما، سيقود الفريق في المباريات السبع المتبقية هذا الموسم أمام تشارلتون، وشيفيلد يونايتد، وكوينز بارك رينجرز، ونورويتش، وساوثهامبتون، وبرمنجهام، وستوك سيتي.

ويحتل بريستول سيتي المركز الـ 16 في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة.

وأقال نادي بريستول سيتي مدربه جيرهارد ستروبر بعد تراجع النتائج وترتيبه في المسابقة.

ويعود آخر ظهور لـ هودسون لفبراير 2024 حين كان يقود فريق كريستال بالاس.

وذكر النادي في بيانه: "سيتولى روي هودجسون مسؤولية الفريق الأول حتى نهاية الموسم، بينما سيكلف النادي المدير الرياضي القادم بتعيين مدرب دائم لموسم 2026-2027."

وأكمل النادي "لم ترقَ عروض النادي الأخيرة إلى مستوى التوقعات، وبالتالي سيغادر ستروبر ومساعد المدرب بيرند إيبلر على الفور."

وسيكون الظهور الأول لهودسون مع فريقه الجديد يوم 3 إبريل بمواجهة تشارلتون.

وقاد هودسون خلال مسيرته التدريبية أندية كريستال بالاس، وواتفورد، وليفربول، وفولام، وبلاكبيرن ووست بروميتش، وكوبنهاجن الدنماركي، وإنتر وأودينيزي الإيطاليين ومنتخبات إنجلترا والإمارات.

