خبر في الجول - الأهلي يدرس التعاقد مع شركة أجنبية للبحث عن المواهب

الخميس، 26 مارس 2026 - 22:53

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

يدرس الأهلي التعاقد مع شركة بحث عن المواهب (اسكاوتنج) أجنبية تمهيدا للموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعد إعلان رحيل لجنة التخطيط والتعاقدات والبحث عن المواهب بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

حسبما علم FilGoal.com فإن الشركة الأجنبية ستتولي التعاقدات الجديدة وتحليل بيانات لاعبي الفريق ضمن مرحلة إعادة التقييم استعدادا للموسم الجديد.

وسبق أن انفرد FilGoal.com في وقت سابق بقرارات الأهلي المنتظرة عقب نهاية اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي مع ياسين منصور نائب الرئيس وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي والتي جاء أبرز ملامحها على النحو التالي:

1- محمود الخطيب رئيس النادي سلم كامل سلطاته وصلاحياته بشكل كامل ونهائي للثنائي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لإدارة قطاع كرة القدم بدون أدنى نية لوجود أى أدوار له من الآن فصاعدا وسيكون مثله مثل بقية أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص قطاع الكرة.

2- ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ قررا تقسيم خطة الإنقاذ والإصلاح لقسمين، الأول عاجل والثاني بعد نهاية الموسم.

3- العاجل هو هيكلة كامل قطاع كرة القدم حيث سيتم توجيه الشكر لمحمد يوسف المدير الرياضي ولجنة التخطيط وإدارة التعاقدات وإدارة الكشف عن المواهب وقطاع الناشئين بكامل مسؤوليه وإداراته ما عدا المدير الفني الهولندي أرت لانجلر سيكون هو الاستثناء الوحيد بسبب نجاحاته في القطاع.

4- بعد نهاية الموسم سيرحل كامل جهاز الكرة للفريق الأول.

5- تم الاستقرار على عدم تفعيل بند الشراء في تعاقد إيلتسين كامويش وسيتم الاكتفاء بفترة الإعارة.

6- دائرة اللاعبين الراحلين مفتوحة على جميع الاحتمالات مهما كانت قوة الاسماء ومن الوارد جدا حدوث مفاجآت مدوية وخروج لاعبين كبار لأن الجميع بلا استثناء أصبح تحت بند التقييم الفني والانضباطي.

7- عصام سراج ونادر شوقي أبرز الأسماء المرشحة لتولى حقيبة التعاقدات والمنافسة بينهما فقط.

8- سيد عبد الحفيظ سيقوم بمهام المدير الرياضي لفترة مؤقتة حتى اكتمال مرحلة الهيكلة.

وودع الأهلي هذا الموسم دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي وكأس مصر من دور الـ 32 على يد وي، وخسر فرصة التأهل من مجموعات كأس عاصمة مصر، وتوج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري عقب نهاية المرحلة الأولى بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويستهل الأهلي مشواره في المرحلة النهائية بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 7 أبريل المقبل.

