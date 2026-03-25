كما انفرد في الجول.. الأهلي يعلن أولى قراراته بشأن قطاع كرة القدم

أعلن النادي الأهلي قراراته بشأن قطاع كرة القدم عقب اجتماع مجلس الإدارة.

وسبق أن انفرد FilGoal.com في وقت سابق بقرارات الأهلي المنتظرة عقب نهاية اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي مع ياسين منصور نائب الرئيس وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة. (طالع التفاصيل)

وجاءت قرارات الأهلي

بناء على طلب محمود الخطيب رئيس النادي، وافق مجلس الإدارة في اجتماعه على تكليف ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شئون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل من مجلس الإدارة.

ووافق مجلس الإدارة في اجتماعه على التصور المقدم من ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ المكلفين بملف الكرة واستعدادا للموسم الجديد، تقرر: توجيه الشكر للجنة التخطيط. وتوجيه الشكر لإدارة البحث عن المواهب. وتوجيه الشكر لإدارة التعاقدات.

التأكيد على التقدير الكامل لما قدمته اللجان الثلاث.

التأكيد على تواجد ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب الفريق الأول في المرحلة النهائية من بطولة الدوري، والإعلان عن بقية القرارات العاجلة الخاصة بقطاع الكرة خلال الجلسة القادمة.

وضمت لجنة التخطيط كل من مختار مختار رئيسا وزكريا ناصف نائبا، فيما ترأس أسامة هلال منصب مدير التعاقدات والكشف عن المواهب.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي والتي جاء أبرز ملامحها على النحو التالي:

1- محمود الخطيب رئيس النادي سلم كامل سلطاته وصلاحياته بشكل كامل ونهائي للثنائي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لإدارة قطاع كرة القدم بدون أدنى نية لوجود أى أدوار له من الآن فصاعدا وسيكون مثله مثل بقية أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص قطاع الكرة.

2- ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ قررا تقسيم خطة الإنقاذ والإصلاح لقسمين، الأول عاجل والثاني بعد نهاية الموسم.

3- العاجل هو هيكلة كامل قطاع كرة القدم حيث سيتم توجيه الشكر لمحمد يوسف المدير الرياضي ولجنة التخطيط وإدارة التعاقدات وإدارة الكشف عن المواهب وقطاع الناشئين بكامل مسؤوليه وإداراته ما عدا المدير الفني الهولندي أرت لانجلر سيكون هو الاستثناء الوحيد بسبب نجاحاته في القطاع.

4- بعد نهاية الموسم سيرحل كامل جهاز الكرة للفريق الأول.

5- تم الاستقرار على عدم تفعيل بند الشراء في تعاقد إيلتسين كامويش وسيتم الاكتفاء بفترة الإعارة.

6- دائرة اللاعبين الراحلين مفتوحة على جميع الاحتمالات مهما كانت قوة الاسماء ومن الوارد جدا حدوث مفاجآت مدوية وخروج لاعبين كبار لأن الجميع بلا استثناء أصبح تحت بند التقييم الفني والانضباطي.

7- عصام سراج ونادر شوقي أبرز الأسماء المرشحة لتولى حقيبة التعاقدات والمنافسة بينهما فقط.

8- سيد عبد الحفيظ سيقوم بمهام المدير الرياضي لفترة مؤقتة حتى اكتمال مرحلة الهيكلة.

وودع الأهلي هذا الموسم دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي وكأس مصر من دور الـ 32 على يد وي، وخسر فرصة التأهل من مجموعات كأس عاصمة مصر، وتوج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري عقب نهاية المرحلة الأولى بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويستهل الأهلي مشواره في المرحلة النهائية بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 3 أبريل المقبل.