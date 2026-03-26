كولوسيفسكي يعلن خضوعه لجراحة "لإزالة ما لم يكن من المفترض وجوده"

أعلن السويدي ديان كولوسيفسكي لاعب توتنام الإنجليزي إجراء جراحة لحل مشكلة الركبة تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات.

ويغيب الجناح السويدي عن المشاركة في المباريات منذ مايو 2025.

وخضع كولوسيفسكي لجراحة في ركبته اليمنى المصابة بعدما ظهر وهو يعرج خلال مران منتخب السويد الأخير.

وكتب اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام": "خضعت لعملية جراحية بسيطة في الركبة قبل أسبوعين، أُجريت العملية وأُزيل ما لم يكن من المفترض وجوده. ركبتي الآن في حالة ممتازة".

وغاب السويدي ما يقارب 11 شهرا منذ إصابته ضد كريستال بالاس في مايو الماضي بالدوري الإنجليزي.

وخضع حينها لإصابة في غضروف رضفة "صابونة" الركبة بعد 3 أيام.

بعدها كشف توماس فرانك مدرب توتنام السابق في يناير الماضي أن إصابة اللاعب كانت معقدة، والأولوية كانت لإزالة الألم من الركبة.

وهذا ما يسفر حاليا سبب خضوع اللاعب لجراحة أخرى من أجل التمهيد للعودة للموسم الجديد.

وتواجد ديان في معسكر منتخب السويد الذي يستعد لمواجهة أوكرانيا في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026.

صاحب الـ 25 عاما خاض 146 مباراة بقميص الفريق اللندني سجل 25 هدفا وصنع 30 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.