تقرير: منافسة بين قطبي مانشستر على تونالي

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 15:38

كتب : ذكاء اصطناعي

تونالي - نيوكاسل

زاد الغموض حول مستقبل ساندرو تونالي مع نيوكاسل يونايتد، ليصبح واحدًا من أكثر لاعبي الوسط حديث الصحافة قبل سوق الانتقالات الصيفي.

اهتمام متصاعد من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يتزايد مع سعي الناديين لتعزيز خط الوسط، فيما تستعد نيوكاسل لاستقبال عروض محتملة.

وكشف تقرير حديث أن تونالي يُفضّل العودة إلى إيطاليا إذا غادر سانت جيمس بارك هذا الصيف، وفقًا لـ talkSPORT. إلا أن هذه الخطوة تبدو صعبة بسبب مطالبة نيوكاسل بحوالي 80 مليون جنيه إسترليني، ما يجعل الصفقة صعبة التمويل على أندية الدوري الإيطالي.

وبالتالي، أي انتقال واقعي سيكون على الأغلب ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لا يزال الاهتمام باللاعب في تزايد مستمر.

يُعد الشياطين الحمر في صدارة السباق، خاصة مع التخطيط لإعادة هيكلة خط الوسط بشكل كبير في أولد ترافورد هذا الصيف، وسط حالة من عدم اليقين حول عدة لاعبين مثل كاسيميرو، وحاجة الفريق لمزيد من الجودة والسيطرة.

تونالي يُنظر إليه كلاعب له خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز يمكنه الانضمام مباشرة إلى خط وسط الفريق.

في الوقت نفسه، يراقب مانشستر سيتي الوضع عن قرب مع تقييم بيب جوارديولا لمستقبل خط وسطه في الاتحاد.

ويُشير ملف تونالي إلى إمكانية اعتباره خليفة طويل المدى لـ رودري، لما يمتلكه من هدوء وذكاء ووعي دفاعي في مركزه.

حتى الآن، يبدو أن مانشستر يونايتد يحتفظ بميزة طفيفة في السباق للحصول على توقيع تونالي، حيث قد يكون ضمان دور أساسي حاسمًا في اختياره مقارنةً بالمنافسة على اللعب في جاره المحلي.

لكن كل شيء قد يتوقف على تأهل الشياطين الحمر للمسابقات الأوروبية، إذ أن غيابها سيقلّل فرصهم في ضم لاعب بمستوى تونالي، سواء ماليًا أو بسبب طموحات اللاعب الإيطالي نفسه.

