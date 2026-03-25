تقرير: مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون لضم فيرمن لوبيز

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 14:04

كتب : ذكاء اصطناعي

فيرمين لوبيز - برشلونة

يستعد نادي مانشستر يونايتد لتقديم عرض ضخم من أجل التعاقد مع نجم برشلونة، فيرمن لوبيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو (86.5 مليون جنيه إسترليني).

ووفقًا لما ذكره الصحفي خوسيه ألفاريز هايا عبر برنامج الشرينجيتو، فإن إدارة مانشستر يونايتد تجهز عرضًا رسميًا بقيمة 100 مليون يورو، في محاولة لإقناع النادي الكتالوني بالتخلي عن خدمات اللاعب.

ورغم تمسك برشلونة باستمرار فيرمن، إلا أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي قد تجبره على دراسة العرض، خاصة أن صفقة بهذا الحجم قد تساهم في حل العديد من المشكلات الاقتصادية داخل النادي.

مع ذلك، تبدو الصفقة معقدة، في ظل عدم رغبة اللاعب حاليًا في مناقشة فكرة الرحيل عن برشلونة، حيث يفضل الاستمرار داخل "كامب نو".

وكان تشيلسي قد حاول التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي، لكنه فشل في إتمام الصفقة، قبل أن يدخل مانشستر يونايتد الآن بقوة على خط المفاوضات.

ويسعى مانشستر يونايتد لتدعيم خط الوسط بصفقتين على الأقل هذا الصيف، لكن التعاقد مع فيرمن قد يثير تساؤلات حول مستقبل برونو فيرنانديز، الذي يشغل نفس المركز تقريبًا كصانع ألعاب.

ومن المتوقع أن يدرس فيرنانديز مستقبله مع الفريق بنهاية الموسم، إلا أن تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا قد يدفع قائد الفريق للاستمرار في "أولد ترافورد".

ويقدم اللاعب الإسباني صاحب الـ22 عامًا موسمًا مميزًا مع برشلونة، حيث سجل 12 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 39 مباراة بجميع المسابقات، كما تألق بشكل لافت في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 6 أهداف وصناعة 4 أخرى خلال 9 مباريات.

وكان فيرمين قد جدد عقده مع برشلونة في يناير الماضي، ليستمر مع الفريق حتى صيف 2031، إلا أن التقارير تشير إلى اهتمام متزايد من مانشستر يونايتد بضمه، حيث يعتبره النادي الإنجليزي الصفقة المثالية لدعم الفريق في الموسم المقبل.

