6 مباريات حاسمة.. ذا أثلتيك: غياب إيزي شهر على الأقل بسبب الإصابة

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 22:55

كتب : FilGoal

احتفال إيبيريتشي إيزي بهدف أرسنال ضد مانسفيلد

يغيب إيبيريتشي إيزي، لاعب أرسنال، عن الملاعب لمدة شهر على الأقل.

وكشفت ذا أثلتيك، عن غياب إيزي عن مباريات أرسنال لمدة تصل إلى شهر بسبب إصابة في السمانة.

وغاب إيزي عن مواجهة أرسنال أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الرابطة الإنجليزية.

استبعاد إيزي من معسكر إنجلترا بسبب الإصابة إيزي: هدف أرسنال هذا الموسم هو الفوز بالألقاب إيزي: لا أعرف سر تألقي أمام توتنام

وحقق مانشستر سيتي اللقب بالفوز أمام أرسنال 2-0.

وتعرض إيزي لإصابة خلال مواجهة العودة أمام باير ليفركوزن الألماني خلال أحداث الشوط الثاني، ليحل بدلا منه كاي هافيرتز.

وغاب إيزي عن قائمة أرسنال لمواجهتي أوروجواي واليابان الوديتين خلال مارس استعدادا لكأس العالم

وشارك إيزي أساسيا في 8 من آخر 10 مباريات لأرسنال.

إجمالا سجل إيزي 9 أهداف وصنع 6 منذ انضمامه للجانرز من كريستال بالاس الصيف الماضي.

وبذلك يغيب إيزي مبدئيا عن المباريات الست التالية:

4 إبريل ساوثامبتون ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

7 إبريل سبورتنج لشبونة دوري أبطال أوروبا

11 إبريل بورنموث في الدوري الإنجليزي

15 إبريل سبورتنج لشبونة دوري أبطال أوروبا

19 إبريل مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

25 إبريل نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

وبات غياب إيزي ضربة قوية لأرسنال في ظل غياب مارتن أودريجارد منذ فبراير الماضي، وكذلك يغيب ميكيل ميرينو بسبب إصابة في القدم.

نرشح لكم
ترك 19 مليون إسترليني.. سكاي: صلاح سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعد تقليص عقده حجز مكانا بين الأساطير.. قائمة طويلة من إنجازات استثنائية لـ صلاح بقميص ليفربول رامي عباس: لا نعرف أين سيذهب محمد صلاح فاز بكل شيء.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول ليفربول: صلاح رغب في الشفافية مع الجمهور.. وسنحتفل به لتوديعه صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم سباليتي يرغب في ضم 3 لاعبين من الدوري الإنجليزي لـ يوفنتوس تقرير: مانشستر يونايتد يدرس التفاوض مع بايرن لضم ديفيز
أخر الأخبار
ترك 19 مليون إسترليني.. سكاي: صلاح سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعد تقليص عقده 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الأهلي يقرر الإبقاء على توروب لنهاية الدوري ساعة | الدوري المصري
كارتيرون مدربا للوداد المغربي ساعة | الوطن العربي
ناصر منسي: لست غريبا على منتخب مصر.. والكل استقبلني بشكل رائع ساعة | الدوري المصري
طه عزت لـ في الجول: مباريات كأس العاصمة في موعدها رغم العاصفة ساعة | الدوري المصري
"التعامل بالجنيه وربط الشرط الجزائي بالأداء".. إجراءات جديدة من لجنة الرياضة لضبط السوق 2 ساعة | الدوري المصري
6 مباريات حاسمة.. ذا أثلتيك: غياب إيزي شهر على الأقل بسبب الإصابة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – الاتصالات يهزم الأهلي في أولى مباريات نصف نهائي الدوري 2 ساعة | كرة سلة
