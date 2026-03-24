6 مباريات حاسمة.. ذا أثلتيك: غياب إيزي شهر على الأقل بسبب الإصابة

يغيب إيبيريتشي إيزي، لاعب أرسنال، عن الملاعب لمدة شهر على الأقل.

وكشفت ذا أثلتيك، عن غياب إيزي عن مباريات أرسنال لمدة تصل إلى شهر بسبب إصابة في السمانة.

وغاب إيزي عن مواجهة أرسنال أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الرابطة الإنجليزية.

وحقق مانشستر سيتي اللقب بالفوز أمام أرسنال 2-0.

وتعرض إيزي لإصابة خلال مواجهة العودة أمام باير ليفركوزن الألماني خلال أحداث الشوط الثاني، ليحل بدلا منه كاي هافيرتز.

وغاب إيزي عن قائمة أرسنال لمواجهتي أوروجواي واليابان الوديتين خلال مارس استعدادا لكأس العالم

وشارك إيزي أساسيا في 8 من آخر 10 مباريات لأرسنال.

إجمالا سجل إيزي 9 أهداف وصنع 6 منذ انضمامه للجانرز من كريستال بالاس الصيف الماضي.

وبذلك يغيب إيزي مبدئيا عن المباريات الست التالية:

4 إبريل ساوثامبتون ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

7 إبريل سبورتنج لشبونة دوري أبطال أوروبا

11 إبريل بورنموث في الدوري الإنجليزي

15 إبريل سبورتنج لشبونة دوري أبطال أوروبا

19 إبريل مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

25 إبريل نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

وبات غياب إيزي ضربة قوية لأرسنال في ظل غياب مارتن أودريجارد منذ فبراير الماضي، وكذلك يغيب ميكيل ميرينو بسبب إصابة في القدم.