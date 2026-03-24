فاز بكل شيء.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 21:09

كتب : FilGoal

حقق محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر كل الألقاب الفردية والجماعية الممكنة مع فريقه ليفربول، وذلك بعدما أعلن الرحيل بنهاية الموسم.

ومنذ وصول صلاح إلى ليفربول في عام 2017 توج صلاح مع ليفربول بكل الألقاب الفردية والجماعية.

وفاز محمد صلاح مع ليفربول بـ9 ألقاب وجاءت كالآتي:

الدوري الإنجليزي مرتين (2019-2020 ، 2024-2025)

دوري أبطال أوروبا 2019

كأس العالم للأندية 2019

السوبر الأوروبي 2019

كأس الاتحاد الإنجليزي 2022

كأس الرابطة مرتين (2022 و2024)

كأس درع الاتحاد 2022

كما سجل محمد صلاح 255 هدفا في 435 مباراة مع ليفربول بمختلف البطولات.

ويأتي محمد صلاح في المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ.

كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي (هداف الدوري الإنجليزي) 4 مرات.

وأوضح ليفربول في بيانه أنه توصل لاتفاق يقضي برحيل محمد صلاح عن النادي بعد مسيرة وصلت لـ9 مواسم.

وأن محمد صلاح رغب في الإعلان عن هذا القرار في الوقت الحالي لتوفير الشفافية الكاملة احتراما منه لجماهير النادي.

وأن صلاح سيكمل الموسم الجاري مع ليفربول من أجل التركيز بشدة لمحاولة تحقيق أفضل نهاية ممكنة للموسم مع ليفربول.

وسيأتي وقت الاحتفال بصلاح وإنجازاته وإرثه في وقت لاحق من الموسم عندما يودع ملعب أنفيلد.

وكان صلاح انضم لصفوف ليفربول في عام 2017 قادما من روما الإيطالي قبل أن يحقق كل الألقاب الممكنة مع النادي.

