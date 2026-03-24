تقرير: مانشستر يونايتد يدرس التفاوض مع بايرن لضم ديفيز

يبحث مانشستر يونايتد الدخول في مفاوضات لضم ظهير بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز، في ظل سعي النادي للبحث عن خيارات جديدة على الأطراف، وذلك بناءً على توصية من المدرب مايكل كاريك، مع تحذيرات داخلية بشأن الصفقة.

ووفقًا للصحفي كريستيان فالك المتخصص في أخبار بايرن ميونيخ، فإن مانشستر يونايتد يراقب اللاعب منذ فترة، وقد يمنحه فرصة للرحيل عن بايرن، خاصة أن النادي الألماني لن يمانع بيعه مقابل عرض مناسب بسبب مشاكله البدنية هذا الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا وقع عقدًا جديدًا مع بايرن في وقت سابق، رغم أن مستقبله كان محل شك لفترة، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد قبل أن ينجح النادي الألماني في تجديد عقده حتى صيف 2030.

ومع ذلك، عانى الدولي الكندي من سلسلة إصابات أثرت على موسمه 2025-26، حيث شارك في 13 مباراة فقط بجميع البطولات، بعدما غاب في بداية الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي، ثم تعرض لاحقًا لإصابات عضلية وأخرى في أوتار الركبة، كان آخرها خلال الفوز 6-1 على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم 10 مارس.

رغم غيابه، نجح فريق المدرب فينسنت كومباني في التعامل مع الوضع، لكن تكرار إصاباته أعاد الجدل حول مستقبله داخل النادي.

حتى الآن، لم يتقدم مانشستر يونايتد بعرض رسمي، لكنه يراقب الوضع عن كثب، وقد يدخل في مفاوضات مع بايرن حال توفر المقابل المناسب. ويُذكر أن بايرن تعاقد مع ديفيز مقابل 12.1 مليون جنيه إسترليني من فانكوفر وايتكابس في 2019، وشارك منذ ذلك الحين في 239 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 37 تمريرة حاسمة.

وعلى الرغم من أن ديفيز يُعد من أخطر الأظهرة في العالم عند جاهزيته، فإن أسلوب لعبه السريع والقائم على القوة يجعله عرضة للإصابات العضلية بشكل متكرر.

مانشستر يونايتد عانى بالفعل من مشاكل إصابات في هذا المركز مع لوك شو، رغم أنه قدم موسمًا خاليًا من الإصابات هذا العام وشارك في جميع مباريات الدوري، كما يقترب باتريك دورجو من العودة بعد إصابته، بينما يمتلك النادي أيضًا الموهبة الشابة دييجو ليون.

ورغم توفر الخيارات حاليًا، فإن تقدم لوك شو في العمر، واستخدام دورجو في أدوار هجومية، وصغر سن ليون، يدفع النادي للتفكير في حل طويل الأمد لمركز الظهير الأيسر.

ومع ذلك، قد لا يكون الاستثمار في صفقة كبيرة لضم ديفيز هو الخيار الأفضل بسبب تاريخه مع الإصابات، حيث يُفضل أن يتجه النادي إلى خيارات أكثر استقرارًا مثل تايريك ميتشل أو أندريا كامبياسو.

