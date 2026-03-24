ثنائي الجزائر قد يغيب أمام جواتيمالا

شهد تدريب منتخب الجزائر الأول بمدينة تورينو الإيطالية، غياب الثنائي أنيس حاج موسى وهشام بوداوي.

وكشف الاتحاد الجزائرية لكرة القدم عبر موقعه أن حاج موسى لم يشارك في الحصة الأولى بعد وصوله للمعسكر وهو يعاني من إصابة.

أما زميله هشام بوداوي، فقد تم إعفاؤه من التدريبات بقرار من الطاقم الفني بسبب إصابته بالبرد.

يذكر أن حاج موسى تعرّض يوم الأحد لإصابة في الفخذ خلال قمة الجولة 28 من الدوري الهولندي بين ناديه فينورد وأياكس.

ورغم الإصابة، أنهى اللاعب المباراة، ما يجعل احتمالية مغادرته معسكر تورينو قائمة في انتظار قرار الطاقم الطبي.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة جواتيمالا يوم الجمعة بمدينة جنوة الإيطالية.

قبل العودة إلى تورينو لخوض المباراة الودية الثانية أمام أوروجواي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز ستاديوم.