ثنائي الجزائر قد يغيب أمام جواتيمالا

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 14:59

كتب : FilGoal

أنيس حاج موسى - الجزائر

شهد تدريب منتخب الجزائر الأول بمدينة تورينو الإيطالية، غياب الثنائي أنيس حاج موسى وهشام بوداوي.

وكشف الاتحاد الجزائرية لكرة القدم عبر موقعه أن حاج موسى لم يشارك في الحصة الأولى بعد وصوله للمعسكر وهو يعاني من إصابة.

أما زميله هشام بوداوي، فقد تم إعفاؤه من التدريبات بقرار من الطاقم الفني بسبب إصابته بالبرد.

مهاجم هولندا يغيب عن لقاء النرويج تدريبات فردية لـ يامال قبل وديتي صربيا ومصر للمرة الثانية.. الهلال السوداني يحتج على أداء التحكيم في لقاء نهضة بركان شكوك حول مشاركة ثنائي دفاع السعودية أمام مصر

يذكر أن حاج موسى تعرّض يوم الأحد لإصابة في الفخذ خلال قمة الجولة 28 من الدوري الهولندي بين ناديه فينورد وأياكس.

ورغم الإصابة، أنهى اللاعب المباراة، ما يجعل احتمالية مغادرته معسكر تورينو قائمة في انتظار قرار الطاقم الطبي.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة جواتيمالا يوم الجمعة بمدينة جنوة الإيطالية.

قبل العودة إلى تورينو لخوض المباراة الودية الثانية أمام أوروجواي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز ستاديوم.

للمرة الثانية.. الهلال السوداني يحتج على أداء التحكيم في لقاء نهضة بركان بوميل: الترجي لعب بطريقته أمام الأهلي.. وحديث القائد بين الشوطين غير الأمور لصالحنا الوداد يعلن رحيل مدربه بن هاشم تقارير مغربية: الوداد يتوصل لاتفاق مع كارتيرون لخلافة بنهاشم خطأ زياش وطرد الحارس يقصيان الوداد من الكونفدرالية أمام أولمبيك أسفي محمد صبحي يعتذر لجمهور الزمالك بعد طرده أمام أوتوهو مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول قرار النادي تجاه صبحي بعد طرده أمام أوتوهو إبراهيم صلاح: طرد محمد صبحي زاد من دوافع اللاعبين
خبر في الجول - الأهلي يتجه لإعادة ثلاثة من شبابه المعارين 31 ثاتيه | الدوري المصري
الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن المواعيد الجديدة لمرحلة اللقب 2 دقيقة | الدوري المصري
أورلاندو سيتي يعلن ضم جريزمان 2 دقيقة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو توضح سبب غياب يامال عن تدريب إسبانيا قبل وديتي مصر وصربيا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج بالدوري.. ومقترح بالختام يوم 15 مايو 29 دقيقة | الدوري المصري
استبعاد مدافع السعودية من مواجهة مصر 36 دقيقة | سعودي في الجول
سيقطع الطريق على ريال مدريد وبرشلونة.. بيلد: دورتموند يقترب من تجديد عقد شلوتربيك 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن: صلاح عنصر أساسي ومهم في اختياراتنا.. ونتابع هيثم منذ فترة طويلة 56 دقيقة | منتخب مصر
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
