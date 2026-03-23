تقرير: إيدي هاو يحظى بثقة إدارة نيوكاسل رغم تراجع النتائج

الإثنين، 23 مارس 2026 - 18:46

كتب : ذكاء اصطناعي

يحظى إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل يونايتد بدعم إدارة النادي الإنجليزي رغم تصاعد الضغوط عليه في الفترة الأخيرة، عقب الخسارة المؤلمة أمام سندرلاند في دربي تاين وير، والتي أثارت غضب الجماهير وزادت من حدة الانتقادات.

ووفقًا لتقرير ذكره موقع "فوتبول إنسايدر"، لا تفكر إدارة النادي في إقالة المدرب خلال الصيف المقبل، حيث لا يزال يحظى بثقة كبيرة بعد النجاحات التي حققها منذ توليه المهمة في 2021، إذ قاد الفريق للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، كما أنهى سنوات طويلة من الغياب عن البطولات بالتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الماضي.

ورغم هذا الدعم، لم تمر الخسارة الأخيرة مرور الكرام داخل النادي، خاصة أنها جاءت بعد أيام من الخروج القاسي أمام برشلونة بنتيجة إجمالية كبيرة، ما جعل أسبوع الفريق يبدو كارثيًا على مستوى النتائج والأداء.

وانتقد أسطورة النادي آلان شيرر أداء الفريق بشدة، واصفًا إياه بـ"الضعيف" و"غير المقبول"، في ظل غياب الحدة الهجومية والروح في واحدة من أهم مباريات الموسم.

وتشير التقييمات داخل النادي إلى أن الأزمة لا تتعلق بالجهاز الفني فقط، بل تمتد أيضًا إلى ملف التعاقدات، حيث لم تقدم بعض الصفقات الهجومية المنتظرة الإضافة المطلوبة، مثل نيك فولتمايده ويواني ويسا، مقارنة بتألق برايان بروبي الذي كان حاسمًا في مواجهة الديربي.

وترى إدارة نيوكاسل أن تغيير المدرب في الوقت الحالي قد يكون قرارًا متسرعًا، خاصة في ظل المشروع طويل المدى للنادي، مع وجود قناعة بقدرة هاو على إعادة الفريق للمنافسة الأوروبية خلال الموسم المقبل.

لكن في المقابل، يبقى استمرار النتائج السلبية، خصوصًا في المباريات الكبرى، عاملًا قد يزيد من الضغوط مستقبلاً، ما يعني أن مستقبل هاو سيظل مرتبطًا بقدرة الفريق على استعادة مستواه سريعًا.

