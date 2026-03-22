أورايلي: فوز مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة ضربة موجعة لـ أرسنال

يأمل نيكو أورايلي لاعب مانشستر سيتي في أن يستغل فريقه حصد لقب كأس الرابطة الإنجليزية لمواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع أرسنال.

وسجل أورايلي الذي أتم أمس السبت عامه الـ 21 هدفين قاد بها سيتي للفوز بنتيجة 2-0 وحصد لقب كأس الرابطة للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

وقال أورايلي عبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "أنا في غاية السعادة. خاصة وأن عائلتي حضرت وشاهدتني أرفع الكأس. فزت بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وسجلت هدفين. إنهم في غاية السعادة، وأنا سعيد جدا لأنني استطعت إسعادهم".

وأضاف "نحتاج للبناء على هذا الفوز، وهي ضربة موجعة لأرسنال، ولدينا مباراة مؤجلة في الدوري الإنجليزي وسنواجه أرسنال على ملعبنا، سنرى كيف تسير الأمور بعد التوقف الدولي وسنحاول الانطلاق من هنا".

وتابع "يوم رائع، سارت المباراة على ما يرام وفزنا 2-0، سيطرنا في الشوط الثاني على اللقاء، سنحتفل اليوم، ثم سنحتفل خلال فترة التوقف الدولي".

وأتم "تغييرات بين الشوطين كانت تكتيكية، أجرينا بعض التعديلات الطفيفة في هذا الجانب، وقد نجحت. وجدنا المساحات المناسبة واستغللناها".















































وحصد سيتي اللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 2021 وبات ثاني أكثر فريق حصدا للقب خلف ليفربول صاحب الـ 10 ألقاب.

فيما خسر أرسنال النهائي للمرة السابعة في تاريخه مكتفيا بلقبين فقط في البطولة.

وحصد سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا اللقب رقم 19، من بينها 5 ألقاب لكأس الرابطة.

وأصبح بيب جوارديولا المدرب الأكثر فوزا باللقب برصيد 5 ألقاب جاءت في 2018 و2019 و2020 و2021 و2026.

وحقق عمر مرموش أول لقب له خلال مسيرته مع مانشستر سيتي ومسيرته الاحترافية.