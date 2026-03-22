محمد صبحي يعتذر لجمهور الزمالك بعد طرده أمام أوتوهو

اعتذر محمد صبحي حارس مرمى الفريق لجماهير ناديه بعد الطرد أمام أوتوهو الكونغولي.

وطرد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 88 بعد ضرب بالمرفق للاعب أوتوهو.

وكتب صبحي عبر حسابه على إنستجرام "الحمد لله على مكسب اليوم والتأهل لنصف النهائي، أعتذر لجماهير الزمالك العظيمة واللاعبين والجهاز الفني".

وأتم "لم أتعمد الخطأ بأي حال من الأحوال، وكل ما كنت أريده هو أن تمر الدقائق المتبقية بسلام، ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وكشف مصدر من الزمالك قرار إدارة الكرة في النادي تجاه محمد صبحي عقب طرده أمام أوتوهو.

وقال المصدر في وقت سابق لـ FilGoal.com: "توقيع غرامة مالية كبيرة على محمد صبحي حارس مرمى الفريق بعد طرده أمام أوتوهو".

وتولى سيف الدين الجزيري حراسة الزمالك نظرا لانتهاء التبديلات، بذكريات وقوف عمر السعيد كحارس مرمى للزمالك في البطولة ذاتها أمام النجم الساحلي التونسي لكن في إياب نصف النهائي في تونس.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على أوتوهو بهدفين مقابل هدف.

وانتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل بهدف لكل فريق، بالتالي فمجموع المباراتين 3-2 للزمالك.

وبهذه النتيجة ضرب الزمالك موعدا مع شباب بلوزداد الجزائري في دور نصف النهائي.