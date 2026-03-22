تشكيل نهائي الرابطة - جيوكيريس يقود هجوم أرسنال.. ومرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي

الأحد، 22 مارس 2026 - 17:47

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي

أعلن كل من ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال على ملعب ويمبلي بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويشهد تشكيل أرسنال تواجد ثلاثي هجومي مكون من فيكتور جيوكوريس وبوكايو ساكا ولياندرو تروسارد.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ميجاليس - بييرو هينيكابي.

الوسط: مارتن زوبيميندي - ديكلان رايس - كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - لياندرو تروسارد.

بينما يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جيمس ترافورد.

الدفاع: ماتيوس نونيس - عبد القادر خوسانوف - ناثان أكي - نيكو أورايلي.

الوسط: رودري - برناردو سيلفا - ريان شرقي.

الهجوم: أنتوان سيمينيو - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.

