الجلاصي: أصررت على لعب مباراة الأهلي رغم الإصابة

كشف حمزة الجلاصي لاعب الترجي إصراره على لعب مباراة الأهلي رغم الإصابة التي يعاني منها.

ودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت عل ىاستاد القاهرة بدون جمهور.

وقال الجلاصي عبر بي إن سبورتس: "ما فعلناه هو نتيجة مجهود الفريق بأكمله والإدارة والجماهير".

وأتم "كنت مصابا لكن أصررت على اللعب رغم الألم وسجلت هدف الفوز لرد الجميل لجماهير الترجي".

وفاز الترجي على الأهلي لأول مرة في استاد القاهرة خلال مواجهات الفريقين في البطولات الإفريقية.

وبذلك تصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-2 لصالح الترجي.

ويلتقي الترجي مع المتأهل من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والملعب المالي في نصف النهائي.

بينما يلحق الأهلي بـ بيراميدز الذي خرج من البطولة أيضا أمام الجيش الملكي.