الجلاصي: أصررت على لعب مباراة الأهلي رغم الإصابة

السبت، 21 مارس 2026 - 23:47

كتب : FilGoal

حمزة الجلاصي - الترجي

كشف حمزة الجلاصي لاعب الترجي إصراره على لعب مباراة الأهلي رغم الإصابة التي يعاني منها.

ودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت عل ىاستاد القاهرة بدون جمهور.

وقال الجلاصي عبر بي إن سبورتس: "ما فعلناه هو نتيجة مجهود الفريق بأكمله والإدارة والجماهير".

أخبار متعلقة:
وأتم "كنت مصابا لكن أصررت على اللعب رغم الألم وسجلت هدف الفوز لرد الجميل لجماهير الترجي".

وفاز الترجي على الأهلي لأول مرة في استاد القاهرة خلال مواجهات الفريقين في البطولات الإفريقية.

وبذلك تصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-2 لصالح الترجي.

ويلتقي الترجي مع المتأهل من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والملعب المالي في نصف النهائي.

بينما يلحق الأهلي بـ بيراميدز الذي خرج من البطولة أيضا أمام الجيش الملكي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الترجي حمزة الجلاصي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (2)-(3) الترجي.. خسارة الأحمر ووداع البطولة
/articles/525677/الجلاصي-أصررت-على-لعب-مباراة-الأهلي-رغم-الإصابة