مباشر الكونفدرالية - بلوزداد (0)-(0) المصري.. الشوط الثاني
السبت، 21 مارس 2026 - 20:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد المصري في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.
وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 والتي أقيمت الأسبوع الماضي.
ويحتاج المصري للفوز بأي نتيجة من أجل الوصول لنصف النهائي.
وينتظر الفائز من تلك المباراة الفائز من لقاء الزمالك وأوتوهو الكونغولي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: كريم العراقي يسدد كرة من لمسة واحدة يبعدها الحارس لركنية
بداية اللقاء
