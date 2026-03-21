برونو فيرنانديز: قدمنا ما يكفي لحصد الـ 3 نقاط ضد بورنموث ولكن

أبدى برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد إحباطه بعد التعادل مع بورنموث في افتتاح الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وفرض بورنموث على ملعبه فيتالتي التعادل مع يونايتد بنتيجة 2-2.

وقال برونو عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "المنافسة على المربع الذهبي؟ الأفضل الفوز بالـ 3 نقاط في المباراة المقبلة عوضا على التي لم نحصدها ضد بورنموث".

وشدد "علينا التركيز على كل مباراة على حدة لأن الدوري الإنجليزي صعب للغاية".

وواصل "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني أعتقد أننا قدمنا ​​ما يكفي لحصد الـ 3 نقاط. واضطررنا لإنهاء المباراة ببذل جهد كبير ومحاولة تجنب تلقي أي هدف. أتيحت لنا فرصة التقدم 3-1، ولكننا استقبلنا هدفا آخر".

وأتم عن أداء الفريق تحت قيادة كاريك: "حققنا نتائج إيجابية للغاية في الفترة الأخيرة، وهذا يمنح الفريق طاقة إيجابية أكبر، ويؤكد لنا قدرتنا على تحقيق النتائج أينما ذهبنا".

سجل ليونايتد برونو فيرنانديز وجيمس هيل بالخطأ في مرماه، فيما سجل لبورنموث ريان كريستي وجونيور كروبي.

وحقق بورنموث التعادل الخامس على التوالي ما أبقاه في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

فيما ظل يونايتد ثالثا برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.