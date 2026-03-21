حبيب باي: قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال غير مفهوم.. واللقب حُسم في الملعب

أعرب حبيب باي نجم منتخب السنغال السابق ومدرب مارسيليا الفرنسي الحالي عن استيائه الشديد من قرار سحب لقب كأس إفريقيا من منتخب بلاده.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا. (طالع التفاصيل)

وقال حبيب باي مدرب مارسيليا ونجم السنغال السابق في تصريحات للصحفيين: "سحب كأس إفريقيا من السنغال؟ لا أعتقد أنهم قادرون على استعادة كأسنا وميدالياتنا. إنها في بلدنا مع من فازوا بها واستحقوها على أرض الملعب. أرى أن هذا القرار غير مناسب، بعد شهرين من المصادقة على النتائج".

وأضاف "ما حدث غير مفهوم، ولا يظهِر قارتنا والهيئة التي تمثلها بالشكل المطلوب. أعلم أني منحاز جدا لبلدي وأنها مباراة شهدت كثيرا من الأحداث، لكن اللقب حسم على أرض الملعب لصالح السنغال. سنرى ما ستقرره محكمة التحكيم الرياضي".

وقرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الطعن على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.

يذكر أن عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم شدد على أن منتخب بلاده يستحيل أن يفقد لقب كأس أمم إفريقيا من الناحية القانونية.