حبيب باي: قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال غير مفهوم.. واللقب حُسم في الملعب

السبت، 21 مارس 2026 - 00:00

كتب : FilGoal

السنغال بطل أمم إفريقيا 2025

أعرب حبيب باي نجم منتخب السنغال السابق ومدرب مارسيليا الفرنسي الحالي عن استيائه الشديد من قرار سحب لقب كأس إفريقيا من منتخب بلاده.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا. (طالع التفاصيل)

وقال حبيب باي مدرب مارسيليا ونجم السنغال السابق في تصريحات للصحفيين: "سحب كأس إفريقيا من السنغال؟ لا أعتقد أنهم قادرون على استعادة كأسنا وميدالياتنا. إنها في بلدنا مع من فازوا بها واستحقوها على أرض الملعب. أرى أن هذا القرار غير مناسب، بعد شهرين من المصادقة على النتائج".

وأضاف "ما حدث غير مفهوم، ولا يظهِر قارتنا والهيئة التي تمثلها بالشكل المطلوب. أعلم أني منحاز جدا لبلدي وأنها مباراة شهدت كثيرا من الأحداث، لكن اللقب حسم على أرض الملعب لصالح السنغال. سنرى ما ستقرره محكمة التحكيم الرياضي".

وقرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الطعن على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.

يذكر أن عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم شدد على أن منتخب بلاده يستحيل أن يفقد لقب كأس أمم إفريقيا من الناحية القانونية.

كأس إفريقا السنغال المغرب
أخر الأخبار
الرياضية: 3 مباريات تفصل إنييجو مارتينيز من تمديد تعاقده مع النصر 57 دقيقة | سعودي في الجول
برونو فيرنانديز: قدمنا ما يكفي لحصد الـ 3 نقاط ضد بورنموث ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إعلان مواجهة موريتانيا.. استدعاء ماستانتونو وبانيتشيلي لقائمة منتخب الأرجنتين ساعة | أمريكا
مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نريد كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي أمام بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
سعود يساهم في عودة لانس لصدارة الدوري الفرنسي بخماسية ضد أنجيه ساعة | الكرة الأوروبية
أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا ساعة | الدوري الإنجليزي
بورنموث يجبر مانشستر يونايتد على التعادل في إثارة الشوط الثاني 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر
/articles/525618/حبيب-باي-قرار-سحب-كأس-إفريقيا-من-السنغال-غير-مفهوم-واللقب-ح-سم-في-الملعب