تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات من كاريك أمام بورنموث

يقود البرازيلي بريان مبومو هجوم مانشستر يونايتد في مواجهة بورنموث في افتتاح الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويحل يونايتد ضيفا على بورنموث في ملعب فيتالتي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولم يُجر مايكل كاريك أي تغيير على تشكيل الفريق الذي فاز الأسبوع الماضي على أستون فيلا بنتيجة 3-1.

ويغيب نصير مزراوي عن قائمة الشياطين الحمر بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: سيني لامينس

الدفاع: ديوجو دالوت – ليني يورو – هاري ماجواير – لوك شاو

الوسط: برونو فيرنانديز – كوبي ماينو – كاسيميرو

الهجوم: ماتيوس كونيا - بريان مبومو – أماد ديالو

Unchanged XI to face Bournemouth 👊🤍 — Manchester United (@ManUtd) March 20, 2026

ويحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 30 مباراة.

فيما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 41 نقطة.