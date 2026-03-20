تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات من كاريك أمام بورنموث

الجمعة، 20 مارس 2026 - 21:15

كتب : FilGoal

احتفال ماتيوس كونيا بهدف مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

يقود البرازيلي بريان مبومو هجوم مانشستر يونايتد في مواجهة بورنموث في افتتاح الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويحل يونايتد ضيفا على بورنموث في ملعب فيتالتي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولم يُجر مايكل كاريك أي تغيير على تشكيل الفريق الذي فاز الأسبوع الماضي على أستون فيلا بنتيجة 3-1.

ويغيب نصير مزراوي عن قائمة الشياطين الحمر بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: سيني لامينس

الدفاع: ديوجو دالوت – ليني يورو – هاري ماجواير – لوك شاو

الوسط: برونو فيرنانديز – كوبي ماينو – كاسيميرو

الهجوم: ماتيوس كونيا - بريان مبومو – أماد ديالو

ويحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 30 مباراة.

فيما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

مانشستر يونايتد بورنموث الدوري الإنجليزي تشكيل مانشستر يونايتد
