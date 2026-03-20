بدلا من المغرب.. دي لا فوينتي: تياجو بيتارش يرغب في اللعب لمنتخب إسبانيا

أبدى لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا سعادته باختيار تياجو بيتارش لاعب ريال مدريد الشاب ارتداء قميص اللاروخا عوضا عن المغرب.

تياجو بينار النادي : ريال مدريد إسبانيا

وأعلن دي لا فوينتي قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي صريبا ومصر في شهر مارس الجاري.

وقال المدير الفني لإسبانيا خلال المؤتمر الصحفي: "استدعاء جوان جارسيا لأول مرة؟ هو حارس رائع ولم نكتشفه حديثا، فهو لعب مع منتخب تحت 21 عاما لت 5 سنوات، وشعرنا بأنه حان الوقت لضمه".

وأضاف "تياجو بيتارش يرغب في اللعب لمنتخب إسبانيا، وهو ملتزم تماما، وهذا يسعدنا كثيرا، ونحترم تماما أي لاعب يقرر خلاف ذلك ويفضل اللعب لمنتخب آخر، لكنني سعيد لاختياره قميصنا".

وحاول منتخب المغرب في وقت سابق إقناع لاعب ريال مدريد الشاب بارتداء قميص أسود الأطلس نظرا لأصوله التي تعود لجده المولود في مدينة الحسمية المغربية.

وأتم مدرب المنتخب الإسباني "كنا نريد خوض مباراة فيناليسما ضد الأرجنتين، وأود تهئنة الاتحاد الإسباني على جهوده لإقامة المباراتين ضد صربيا ومصر".

ويلتقي منتخب إسبانيا مع صربيا يوم 27 مارس ومصر يوم 31 من نفس الشهر.

هذه المباراة فستحل بدلا من مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا في كأس فيناليسيميا التي ألغيت بعدما لم يتوصل الاتحادين القاريين لاتفاق.