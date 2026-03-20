بتواجد يامال.. منتخب إسبانيا يعلن قائمته لمواجهتي مصر وصربيا

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا القائمة المستدعاة لوديتي مصر وصربيا.

ويتواجد لامين يامال لاعب برشلونة في القائمة بالإضافة إلى بيدري وفيرمين لوبيز.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - دافيد رايا (أرسنال) - أليكس ريميرو (ريال سوسييداد) - جوان جارسيا (برشلونة).

الدفاع: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) - بيدرو بورو (توتنام) - أيمريك لابورت (أتلتيك بلباو) - باو كوبارسي (برشلونة) - دين هاوسن (ريال مدريد) - كريستيان موسكيرا (أرسنال) - مارك كوكوريا (تشيلسي) - أليكس جريمالدو (باير ليفركوزن).

الوسط: رودريجو (مانشستر سيتي) - مارتن زوبيميندي (أرسنال) - بيدري (برشلونة) - بابلو فورنالس (ريال بيتيس) - كارلوس سولير (ريال سوسييداد) - داني أولمو (برشلونة) - فيرمين لوبيز (برشلونة).

الهجوم: يريمي بينو (كريستال بالاس) - أليخاندرو باينا (أتلتيكو مدريد) - أندر بارينيتشيا (ريال سوسييداد) - فيكتور مونيوز (أوساسونا) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) - فيران توريس (برشلونة) - بورخا إجليسياس (سيلتا فيجو) - لامين يامال (برشلونة)

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق إقامة مباراة مصر وإسبانيا الودية يوم 31 مارس الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.

وكان من المقرر أن يلعب الفراعنة ضد الماتادور في 31 مارس الحالي، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لكأس العالم، لكن ضيق الوقت لاستخراج التأشيرات تسبب في قرب إلغاء المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى اتصالات من نظيره الإسباني يوم الأربعاء الماضي عقب الإعلان عن إلغاء المباراة الودية أمام منتخب إسبانيا.

الاتحاد الإسباني تعهد بحل أزمة التأشيرات بعد اتصال مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الذي بدوره يحاول الآن حل جميع العقبات من أجل إقامة المباراة.

وأوضح اتحاد الكرة المصري أن رئيسه هاني أبو ريدة يبذل جهودًا مكثفة خلال الفترة الحالية من أجل إقامة مباراة منتخب مصر الودية ضد إسبانيا.