كامويش في قائمة كاب فيردي لأول مرة استعدادا لتوقف مارس

أعلن بيدرو بوبيستا مدرب منتخب كاب فيردي، قائمة الفريق لتوقف مارس.

ويستعد منتخب كاب فيردي لمواجهتي تشيلي وفنلندا، في نيوزيلندا استعدادا لكأس العالم 2026.

وتواجد إيلتسن كامويش مهاجم الأهلي، في قائمة منتخب الرأس الأخضر لأول مرة.

وكان كامويش مؤهلا للعب بقميص منتخبي أنجولا والبرتغال.

ولم يتأهل منتخب أنجولا لكأس العالم، وكذلك لم يلعب كامويش بقميص المنتخب البرتغالي من قبل.

ويأمل كامويش في الحصول على فرصة للعب بقميص كاب فيردي في كأس العالم.

وتأهل منتخب كاب فيردي إلى كأس العالم بعدما تصدر المجموعة الرابعة التي ضمت الكاميرون، وليبيا، وأنجولا وموريشيوس، وإيسواتيني.

ويتواجد منتخب كاب فيردي في المجموعة الثامنة بكأس العالم إلى جانب إسبانيا، وأوروجواي، والسعودية.

وانضم كامويش إلى الأهلي، يناير الماضي، قادما من ترومسو النرويجي.

ويبلغ كامويش من العمر 26 عاما وولد في أنجولا.

وانتقل مهاجم الأهلي مبكرا إلى البرتغال ليلعب في ناشئي سبورتنج لشبونة وماريتيمو وكلوب ديبورتيفو ناسيونال.

وتدرج كامويش ليلعب مع الفريق الثاني لماريتيمو ثم رحل إلى أونياو ألميريم.

ورحل كامويش إلى الفريق الثاني في ألفيركا وبعد عام رحل من البرتغال وانتقل إلى سكيليفتيا السويدي ومنه إلى براج عقب عامين.

جميع هذه الانتقالات تمت بدون مقابل مالي حتى غادر السويد متجها إلى ترومسو النرويجي مقابل 250 ألف يورو في فبراير من العام الماضي.