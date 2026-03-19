في الجول يكشف كواليس محاولات إعادة إحياء لقاء مصر وإسبانيا الودي

علم FilGoal.com أن احتمالات إقامة مباراة مصر وإسبانيا الودية أصبحت واردة بقوة، بعدما تم الكشف عن عدم إقامة المباراة لظروف إدارية.

وكان من المقرر أن يلعب الفراعنة ضد الماتادور في 31 مارس الحالي، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لكأس العالم، لكن ضيق الوقت لاستخراج التأشيرات تسبب في قرب إلغاء المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى اتصالات من نظيره الإسباني يوم الأربعاء عقب الإعلان عن إلغاء المباراة الودية أمام منتخب إسبانيا.

الاتحاد الإسباني تعهد بحل أزمة التأشيرات بعد اتصال مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الذي بدوره يحاول الآن حل جميع العقبات من أجل إقامة المباراة.

ومن المرجح أن تلعب المباراة - حال إقامتها - على ملعب نادي إسبانيول في برشلونة بعد ما تم إبلاغ اتحاد الكرة بذلك.

وأوضح اتحاد الكرة المصري أن رئيسه هاني أبو ريدة يبذل جهودًا مكثفة خلال الفترة الحالية من أجل إقامة مباراة منتخب مصر الودية ضد إسبانيا.

وأفاد اتحاد الكرة أن هذه التحركات تأتي في ظل العمل على إنهاء أزمة التأشيرات الخاصة بالسفر، حيث يواصل رئيس الاتحاد اتصالاته من أجل تذليل جميع العقبات وضمان انتظام برنامج المنتخب.

وفقا لاتحاد الكرة، يحرص أبو ريدة على توفير أفضل أجواء للمعسكر المقبل لمنتخب مصر خلال الأجندة الدولية الشهر مارس، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم.

وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، نظيره السعودي، يوم 27 مارس الحالي في مدينة جدة.

قبل ساعات، كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن إلغاء مواجهة إسبانيا الودية.

في البداية، أعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه خطابا من الاتحاد الإسباني لاستضافة منتخب مصر يوم 31 مارس الجاري، قبل أن يوافق حسام حسن على خوض اللقاء.

لكن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر قال لـ FilGoal.com: "مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا ألغيت، وحتى الآن نواجه السعودية فقط".

وعلم FilGoal.com أن ضيق الوقت لاستخراج التأشيرات تسبب في إلغاء المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

ويأتي ذلك بعد اعتذار الجانب القطري عن عدم استضافة المباريات الودية الدولية في مارس الجاري بسبب الأحداث الراهنة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن موافقة حسام حسن على مواجهة إسبانيا وانتظار الاتفاق على التفاصيل.(من هنا)

وأُلغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والذي كان منتظرا أن تقام خلاله مباراتين للمنتخب ضد السعودية وإسبانيا. (طالع التفاصيل)

ولاحقا أعلن اتحاد الكرة توصله لاتفاق مع نظيره السعودي لخوض لقاء ودي بين المنتخبين يوم 27 مارس الجاري في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 حيث يتواجد في مجموعة تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.