اتحاد الكرة: محاولات أخيرة لإحياء مباراة مصر وإسبانيا

الخميس، 19 مارس 2026 - 16:12

كتب : محمد جمال

سجود لاعبي منتخب مصر بعد هدف ربيعة ضد كوت ديفوار

أوضح اتحاد الكرة المصري أن رئيسه هاني أبو ريدة يبذل جهودًا مكثفة خلال الفترة الحالية من أجل إقامة مباراة منتخب مصر الودية ضد إسبانيا.

وكان من المقرر أن يلعب الفراعنة ضد الماتادور في 31 مارس الحالي، ضمن برنامج إعداد الفراعنة.

وأفاد اتحاد الكرة أن هذه التحركات تأتي في ظل العمل على إنهاء أزمة التأشيرات الخاصة بالسفر، حيث يواصل رئيس الاتحاد اتصالاته من أجل تذليل جميع العقبات وضمان انتظام برنامج المنتخب.

أخبار متعلقة:
إبراهيم حسن لـ في الجول: إلغاء مواجهة إسبانيا الودية إسبانيا تعلن مواجهة صربيا وديا بملعب فياريال.. ومصر في الانتظار منتخب مصر يعلن موافقة حسام حسن على مواجهة إسبانيا في توقف مارس مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق

وفقا لاتحاد الكرة، يحرص أبو ريدة على توفير أفضل أجواء للمعسكر المقبل لمنتخب مصر خلال الأجندة الدولية الشهر مارس، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم.

وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، نظيره السعودي، يوم 27 مارس الحالي في مدينة جدة.

قبل ساعات، كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن إلغاء مواجهة إسبانيا الودية.

في البداية، أعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه خطابا من الاتحاد الإسباني لاستضافة منتخب مصر يوم 31 مارس الجاري، قبل أن يوافق حسام حسن على خوض اللقاء.

لكن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر قال لـ FilGoal.com: "مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا ألغيت، وحتى الآن نواجه السعودية فقط".

وعلم FilGoal.com أن ضيق الوقت لاستخراج التأشيرات تسبب في إلغاء المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

ويأتي ذلك بعد اعتذار الجانب القطري عن عدم استضافة المباريات الودية الدولية في مارس الجاري بسبب الأحداث الراهنة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن موافقة حسام حسن على مواجهة إسبانيا وانتظار الاتفاق على التفاصيل.(من هنا)

وأُلغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والذي كان منتظرا أن تقام خلاله مباراتين للمنتخب ضد السعودية وإسبانيا. (طالع التفاصيل)

ولاحقا أعلن اتحاد الكرة توصله لاتفاق مع نظيره السعودي لخوض لقاء ودي بين المنتخبين يوم 27 مارس الجاري في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 حيث يتواجد في مجموعة تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

مصر إسبانيا هاني أبو ريدة
نرشح لكم
في الجول يكشف كواليس محاولات إعادة إحياء لقاء مصر وإسبانيا الودي في إطار دعم الدولة للرياضة.. اجتماع جوهر نبيل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر إبراهيم حسن لـ في الجول: إلغاء مواجهة إسبانيا الودية منتخب السعودية يبدأ الاستعداد لملاقاة مصر يوم الأحد منافس مصر.. إيران: نتفاوض مع فيفا لإقامة مبارياتنا في كأس العالم بالمكسيك ملعب إسبانيول الأقرب لاستضافة لقاء مصر وإسبانيا الودي بين أكاديميات أوروبا والخليج والأندية المحلية.. "فراعنة 2009" من أجل جيل ذهبي للكرة المصرية إسبانيا تعلن مواجهة صربيا وديا بملعب فياريال.. ومصر في الانتظار
أخر الأخبار
في الجول يكشف كواليس محاولات إعادة إحياء لقاء مصر وإسبانيا الودي 19 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد الكرة: محاولات أخيرة لإحياء مباراة مصر وإسبانيا 42 دقيقة | منتخب مصر
فان دايك: سعيد من أجل محمد صلاح 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري السيدات ساعة | رياضة نسائية
قائمة المغرب - غياب الشيبي وبلعمري مع وهبي.. وانضمام الزابيري ساعة | الكرة الإفريقية
يغيب عن مواجهتي بايرن ميونيخ.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كورتوا ساعة | الدوري الإسباني
هاري كين: لا نخشى ريال مدريد في أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر
/articles/525542/اتحاد-الكرة-محاولات-أخيرة-لإحياء-مباراة-مصر-وإسبانيا