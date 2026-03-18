مؤتمر صحفي من الاتحاد السنغالي للرد على قرار سحب لقب أمم إفريقيا

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 22:09

كتب : FilGoal

السنغال بطل أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عقد مؤتمرا صحفيا للرد على قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد السنغالي عن إقامة المؤتمر الصحفي غدا الخميس، في تمام الساعة الثالثة مساء في داكار.

ويأتي هذا المؤتمر بحضور كل وسائل الإعلام العالمية والإفريقية، من أجل الرد على قرار كاف بسحب لقب كأس أمم إفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب.

أخبار متعلقة:
موتسيبي يوضح حيثيات اتخاذ قرار سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

وجاءت القرارات كالآتي:

قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم من حيث الشكل والأسس.

إلغاء قرار هيئة الملحفين التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي.

ترى لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال في المباراة يندرج ضمن نطاق المادتين.

تم الإعلان عن أن الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد المغربي له أساس متين.

ثبوت انتهاك منتخب السنغال للمادة رقم 82 من لوائح كأس الامم الإفريقية.

وفقا للمادة رقم 84 من اللوائح إعلان خسارة منتخب السنغال لهذه المباراة بنتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

رفض جميع الطلبات أو أي استئناف آخر.

قبول الاستئناف الخاصة باللاعب إسماعيل صيباري لاعب المغرب وتعديل إيقافه من مباراتين إلى مباراة وإلغاء الغرامة عليه وقيمتها 100 ألف دولار.

قبول استئناف المغرب على عقوبة جامعي الكرات وتخفيضها إلى 50 ألف دولار.

تأكيد إلغاء الغرامة على قوات الأمن المغربية وقيمتها 100 ألف دولار.

قبول استئناف المغرب على عقوبة استخدام الجماهير لأشعة الليزر وتخفيض الغرامة إلى 10 آلاف دولار.

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.

نرشح لكم
حبيب باي: قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال غير مفهوم.. واللقب حُسم في الملعب مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة الترجي في أبطال إفريقيا قائمة الأهلي - كامويش وزيزو على رأس اختيارات توروب لمواجهة الترجي في بيان رسمي.. الاتحاد السنغالي ينهي الجدل حول قميص "النجمة الواحدة" قائمة بيراميدز - غياب الكرتي ضد الجيش الملكي مؤتمر يورتشيتش: لا يتم تقدير بيراميدز بالشكل المناسب.. والكرتي يغيب أمام الجيش الملكي مدرب بلوزداد: تنتظرنا مهمة صعبة أمام المصري.. وجمهورنا الدافع الحقيقي الأرجنتين تواجه موريتانيا وديا
أخر الأخبار
سعود يساهم في عودة لانس لصدارة الدوري الفرنسي بخماسية ضد أنجيه دقيقة | الكرة الأوروبية
أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بورنموث يجبر مانشستر يونايتد على التعادل في إثارة الشوط الثاني 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حبيب باي: قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال غير مفهوم.. واللقب حُسم في الملعب 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
عاد أساسيا وسجل.. ماكتوميناي يقود نابولي للمركز الثاني مؤقتا بالفوز على كالياري 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
صفقة معالي.. تفاصيل القضية رقم 13 في ملف إيقاف قيد الزمالك ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة الترجي في أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
القضية 13.. فيفا يعلن إيقاف الزمالك مجددا من القيد ساعة | الكرة المصرية
