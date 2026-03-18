خبر في الجول - موعد إعلان قائمة منتخب مصر و4 أسماء مرشحة استعدادا لقائمة السعودية

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 21:19

كتب : محمد جمال

حسام حسن مدرب منتخب مصر

حدد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر موعد إعلان القائمة والمعسكر لمواجهة السعودية وديا استعدادا لـ كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية يوم 27 مارس الجاري في جدة وديا، بعد إلغاء مباراة إسبانيا الودية. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن إعلان قائمة المنتخب ستبدأ مشاركات الأندية المصرية عقب مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويستضيف الأهلي وبيراميدز كل من الترجي التونسي والجيش الملكي المغربي خلال منافسات دوري أبطال أوروبا، ويحل المصري ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري يوم السبت المقبل في الكونفدرالية.

فيما يستضيف الزمالك يوم الأحد في ضيفه أوتوهو الكونغولي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com فإن القائمة ربما تشهد انضمام ناصر منسي والمهدي سليمان من الزمالك وهادي رياض ومروان عثمان من الأهلي.

ومن المنتظر أن يبدأ معسكر منتخب مصر يوم الإثنين المقبل 23 مارس الجاري استعدادا لمواجهة السعودية.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في وقت سابق لـ FilGoal.com: "إلغاء مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا، وحتى الآن نواجه السعودية فقط".

وعلم FilGoal.com أن ضيق الوقت لاستخراج التأشيرات تسبب في إلغاء المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

ويأتي ذلك بعد اعتذار الجانب القطري عن عدم استضافة المباريات الودية الدولية في مارس الجاري بسبب الأحداث الراهنة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن موافقة حسام حسن على مواجهة إسبانيا وانتظار الاتفاق على التفاصيل.(من هنا)

وأُلغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والذي كان منتظرا أن تقام خلاله مباراتين للمنتخب ضد السعودية وإسبانيا. (طالع التفاصيل)

ولاحقا أعلن اتحاد الكرة توصله لاتفاق مع نظيره السعودي لخوض لقاء ودي بين المنتخبين يوم 27 مارس الجاري في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 حيث يتواجد في مجموعة تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

