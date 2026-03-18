في خبر مرسل للصحفيين.. اتحاد الكرة يعلن إلغاء ودية مصر وإسبانيا

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 21:13

كتب : محمد جمال

منتخب مصر

أعلن اتحاد كرة إلغاء المباراة الودية بين مصر وإسبانيا والتي كان من المقرر لها في التوقف الدولي المقبل في شهر مارس الجاري.

وكشف اتحاد الكرة عن مصير المباراة بشكل رسمي في خبر مرسل للصحفيين من المركز الإعلامي للاتحاد.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 23 مارس الجاري من أجل مواجهة السعودية.

إبراهيم حسن لـ في الجول: إلغاء مواجهة إسبانيا الودية

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في وقت سابق لـ FilGoal.com: "إلغاء مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا، وحتى الآن نواجه السعودية فقط".

وعلم FilGoal.com أن ضيق الوقت لاستخراج التأشيرات تسبب في إلغاء المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

ويأتي ذلك بعد اعتذار الجانب القطري عن عدم استضافة المباريات الودية الدولية في مارس الجاري بسبب الأحداث الراهنة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن موافقة حسام حسن على مواجهة إسبانيا وانتظار الاتفاق على التفاصيل.(من هنا)

وأُلغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والذي كان منتظرا أن تقام خلاله مباراتين للمنتخب ضد السعودية وإسبانيا. (طالع التفاصيل)

ولاحقا أعلن اتحاد الكرة توصله لاتفاق مع نظيره السعودي لخوض لقاء ودي بين المنتخبين يوم 27 مارس الجاري في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 حيث يتواجد في مجموعة تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

حسام حسن اتحاد الكرة منتخب مصر إسبانيا
