إبراهيم حسن لـ في الجول: إلغاء مواجهة إسبانيا الودية

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 19:57

كتب : محمد جمال

مران منتخب مصر - إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن إلغاء مواجهة إسبانيا الودية.

ومنح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر موافقته الرسمية لاتحاد الكرة بشأن مواجهة إسبانيا في توقف مارس الجاري.

وأعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه خطابا من الاتحاد الإسباني لاستضافة منتخب مصر يوم 31 مارس الجاري.

أخبار متعلقة:
كأس مصر - موعد مواجهة بيراميدز وإنبي في نصف النهائي مواعيد مباريات الأربعاء 18 مارس - دوري أبطال أوروبا.. ونصف نهائي كأس مصر إلى المربع الذهبي.. بيراميدز يهزم بتروجت بثنائية ويتأهل لمواجهة إنبي في كأس مصر كرة يد - منتخب مصر يصل ألمانيا استعدادا للمواجهتين الوديتين

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـ FilGoal.com: "إلغاء مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا، وحتى الآن نواجه السعودية فقط".

وعلم FilGoal.com أن ضيق الوقت لاستخراج التأشيرات تسبب في إلغاء المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

ويأتي ذلك بعد اعتذار الجانب القطري عن عدم استضافة المباريات الودية الدولية في مارس الجاري بسبب الأحداث الراهنة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن موافقة حسام حسن على مواجهة إسبانيا وانتظار الاتفاق على التفاصيل. (من هنا)

وأُلغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والذي كان منتظرا أن تقام خلاله مباراتين للمنتخب ضد السعودية وإسبانيا. (طالع التفاصيل)

ولاحقا أعلن اتحاد الكرة توصله لاتفاق مع نظيره السعودي لخوض لقاء ودي بين المنتخبين يوم 27 مارس الجاري في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 حيث يتواجد في مجموعة تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

نرشح لكم
في إطار دعم الدولة للرياضة.. اجتماع جوهر نبيل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر منتخب السعودية يبدأ الاستعداد لملاقاة مصر يوم الأحد منافس مصر.. إيران: نتفاوض مع فيفا لإقامة مبارياتنا في كأس العالم بالمكسيك ملعب إسبانيول الأقرب لاستضافة لقاء مصر وإسبانيا الودي بين أكاديميات أوروبا والخليج والأندية المحلية.. "فراعنة 2009" من أجل جيل ذهبي للكرة المصرية إسبانيا تعلن مواجهة صربيا وديا بملعب فياريال.. ومصر في الانتظار مصدر من المنتخب لـ في الجول: نتابع حالة عبد المنعم بعد الإصابة.. وهذا موقفه من توقف مارس خبر في الجول - بينهم هيثم حسن.. منتخب مصر يستقر على ضم سبعة محترفين
