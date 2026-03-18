جوارديولا: سنقاتل على ألقاب البطولات المتبقية

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أن فريقه سيستمر في القتال على ألقاب البطولات الـ3 التي يشارك فيها، بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

وودع سيتي دوري الأبطال على يد ريال مدريد من ثمن النهائي، لكنه يستعد لخوض نهائي كأس رابطة المحترفين أمام أرسنال الأحد المقبل في ملعب ويمبلي.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سنواجه أرسنال أفضل فريق في إنجلترا، وحتى الآن أفضل فريق في أوروبا".

وأضاف "سنتحدى أرسنال في نهائي كأس الرابطة ثم نلعب ضدهم في الدوري الإنجليزي".

وتابع المدرب الإسباني "أحيانا يكونون أفضل منا، وهذا اللقاء بمثابة مرآة جيدة لنرى ما علينا فعله للوصول لمستويات أفضل".

وأكمل "أمامنا مباراة نهائية يوم الأحد، وحظوظنا قائمة في كأس إنجلترا، ما زلنا نقاتل على لقب الدوري الإنجليزي. سنحاول القتال في كل البطولات واتخاذ قرارات جيدة للموسم القادم".

ويصطدم سيتي بليفربول يوم 4 أبريل المقبل في ربع نهائي كأس إنجلترا، بينما يحتل وصافة الدوري الإنجليزي خلف أرسنال قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

وتحدث جوارديولا عن السقوط أمام ريال مدريد قائلا "مباراة واحدة لن تتسبب في فرحة كبيرة ولن تكون نهاية العالم".

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تكرار الفوز أمام مانشستر سيتي.

وحقق ريال مدريد الفوز على حساب مضيفه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بهدفين لهدف.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو.