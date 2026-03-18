لوروا: العالم سيضحك على قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال

أعرب المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا عن ذهوله بعد قرار سحب لقب كأس أمم إفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

وقال كلود لوروا في تصريحات نقلها موقع "seneweb" السنغالي: "هذا القرار سيجعل كل عالم كرة القدم يضحك. كاف فقد فرصة لإظهار مصداقيته على المستوى الدولي بهذا القرار".

وأضاف لوروا "أنا مذهول من هذا القرار الذي أصفه بأنه غير مفهوم ويضر بتطور كرة القدم في القارة".

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ساديو ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.