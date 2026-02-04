كلود لوروا يكشف حديثه مع ماني أثناء أزمة نهائي أمم إفريقيا.. ورأيه في صلاح خلال البطولة

كشف المدرب الفرنسي كلود لوروا كواليس ما دار بينه وبين ساديو ماني نجم منتخب السنغال أثناء نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

محمد صلاح النادي : ليفربول السنغال

وقال لوروا عبر أون سبورت: "كنت في موقف لا يفرض علي أي دور رسمي لكن عندنا رأيت المدرب وبعض اللاعبين يغادرون أرض الملعب قبل دقيقة واحدة من النهاية مع وجود ركلة جزاء للمغرب قلت في نفسي لا يمكن أن تنتهي كأس الأمم الإفريقية بهذه الصورة".

وأضاف "مرة أخرى سيكون حديث العالم انظروا إلى قارة إفريقيا وإلى كرة القدم الإفريقية".

وأكمل "هذا أمر غير مقبول ساديو رآني وسألني ماذا ترى أنه يجب أن أفعله؟ فقلت له عليك أن تذهب إلى غرفة الملابس وتعيد زملاءك فورا، لا يمكن أن تنتهي البطولة بهذه الطريقة من الأفضل أن تخسر مباراة على أن تخسر شرفك".

وأشار "في تلك اللحظة كان الجميع متأكدا من أن هناك ركلة جزاء وأن المغرب سيسجل وينهي اللقاء".

وواصل "لا يجوز أن تختتم بطولة قارية بهذه الصورة، خلال 42 عاما من عملي كمدرب لم أطرد في أي مباراة، لم أحصل على بطاقة حمراء واحدة وهذا يعني أنني أتحكم في غضبي تجاه التحكيم، يجب أن تحافظ على السيطرة وأن تكون قدوة للاعبين".

وأكد "كنت أقول إن لاعبين مثل رياض محرز ومحمد صلاح وأوباميانج لا يمكن أن نتنظر منهم الكثير من حيث الاستمرارية ال بدنية لأسباب عديدة وذكرت أن مرموش كان أكثر جاهزية بدنية من صلاح في البطولة".

وأوضح "لكن ماني بدا وكأنه في مهمة خاصة منذ الدقيقة الأولى حتى آخر دقيقة في البطولة".

وشدد "كان مذهلا حتى على المستوى البدني فاجأني تماما والجميع كان يقول لي لقد غادر الدوري الإنجليزي وذهب إلى السعودية، الإيقاع ليس كما هو ولا الجودة، لكنني كنت مخطئا، مستواه في البطولة كان استثنائيا".

وأردف "ليس لدي أي تحفظ على وليد الركراكي مدرب المغرب، أعتقد أننا نشهد بداية مسيرة تدريبية رائعة للطريقة التي لعب بها منتخب المغرب".

وتابع "ليس فقط أمام الكاميرون ونيجيريا ولكن أيضا أمام زامبيا كانت على مستوى فني عالي جدا".

وأتم تصريحاته "لكن في النهائي أرى أن منتخب المغرب عانى بدنيا بسبب نصف النهائي التي امتدت لأكثر من ساعتين بالإضافة إلى الإرهاق الذهني الناتج عن ركلات الترجيح ولم يكن في أفضل حالة بدنية أمام منتخب السنغال القوي جدا بدنيا".

وخرج منتخب السنغال من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.