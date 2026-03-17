تقرير: منافسة قوية بين ثنائي ميلان على ناثان أكي

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 01:14

كتب : ذكاء اصطناعي

ناثان أكي - هولندا × أمريكا

يبدو أن المدافع الهولندي ناثان أكي قد يكون على وشك الرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف، بعد تراجع مشاركاته بشكل واضح مع الفريق في الموسم الجاري.

وذكر موقع "CaughtOffside" أن الثنائي الإيطالي إنتر وميلان يستهدف ضم المدافع الهولندي.

وينتهي عقد أكي في 2027، ويُتوقع أن لا يمانع مانشستر سيتي في رحيله إذا طلب ذلك. خاصة مع تقارير تفيد بأن إنتر ميلان وإيه سي ميلان يراقبان وضعه عن كثب، وقد يفكر كلا الناديين بجدية في التقدم لضمه بمجرد فتح سوق الانتقالات في يونيو المقبل.

الناديان يتصدران جدول الدوري الإيطالي حاليًا، مع فارق ثماني نقاط لصالح إنتر عن ميلان، ويملكان من أفضل الخطوط الدفاعية في البطولة، إذ استقبل ميلان 21 هدفًا فقط في 29 مباراة.

أكي، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2012-2013، لا يزال يطمح إلى دور أكبر مع نهاية مسيرته الاحترافية، ومن المتوقع أن تجذب خدماته اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الأخرى بمجرد تحديد مانشستر سيتي لقيمته المالية.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي انضم إلى سيتي قادمًا من بورنموث في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون جنيه إسترليني عام 2020، شارك في 170 مباراة بكافة المسابقات، لكن فرصه في اللعب تراجعت هذا الموسم، حيث اكتفى بست مباريات كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وظهر 12 مرة كبديل بين الدوري ودوري أبطال أوروبا.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر سيتي ميلان إنتر ناثان أكي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
/articles/525377/تقرير-منافسة-قوية-بين-ثنائي-ميلان-على-ناثان-أكي