تقرير: منافسة قوية بين ثنائي ميلان على ناثان أكي

يبدو أن المدافع الهولندي ناثان أكي قد يكون على وشك الرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف، بعد تراجع مشاركاته بشكل واضح مع الفريق في الموسم الجاري.

وذكر موقع "CaughtOffside" أن الثنائي الإيطالي إنتر وميلان يستهدف ضم المدافع الهولندي.

وينتهي عقد أكي في 2027، ويُتوقع أن لا يمانع مانشستر سيتي في رحيله إذا طلب ذلك. خاصة مع تقارير تفيد بأن إنتر ميلان وإيه سي ميلان يراقبان وضعه عن كثب، وقد يفكر كلا الناديين بجدية في التقدم لضمه بمجرد فتح سوق الانتقالات في يونيو المقبل.

الناديان يتصدران جدول الدوري الإيطالي حاليًا، مع فارق ثماني نقاط لصالح إنتر عن ميلان، ويملكان من أفضل الخطوط الدفاعية في البطولة، إذ استقبل ميلان 21 هدفًا فقط في 29 مباراة.

أكي، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2012-2013، لا يزال يطمح إلى دور أكبر مع نهاية مسيرته الاحترافية، ومن المتوقع أن تجذب خدماته اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الأخرى بمجرد تحديد مانشستر سيتي لقيمته المالية.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي انضم إلى سيتي قادمًا من بورنموث في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون جنيه إسترليني عام 2020، شارك في 170 مباراة بكافة المسابقات، لكن فرصه في اللعب تراجعت هذا الموسم، حيث اكتفى بست مباريات كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وظهر 12 مرة كبديل بين الدوري ودوري أبطال أوروبا.

