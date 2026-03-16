عرض إسباني لمواجهة منتخب مصر في توقف مارس

أعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه خطابا من الاتحاد الإسباني لاستضافة منتخب مصر يوم 31 مارس الحالي.

وأُلغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والذي كان منتظرا أن تقام خلاله مباراتين للمنتخب ضد السعودية وإسبانيا. (طالع التفاصيل)

ولاحقا أعلن اتحاد الكرة توصله لاتفاق مع نظيره السعودي لخوض لقاء ودي بين المنتخبين يوم 27 مارس الجاري في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان اتحاد الكرة

اجتمع هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، لإنهاء بعض الترتيبات الخاصة بمعسكر مارس الحالي، في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.

وتطرق الاجتماع لمناقشة خوض منتخب مصر، ودية ثانية، بعد تلقي خطاب من الاتحاد الإسباني لاستضافة منتخب مصر يوم 31 مارس الحالي.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري، أنهى اتفاقه مع الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة ودية، يوم 27 مارس الحالي بجدة.

وبذلك في حالة إقامة المباراة يوم 31 مارس بين مصر وإسبانيا فستحل بدلا من مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا التي ألغيت بعدما لم يتوصل الاتحادين لاتفاق. (طالع التفاصيل)

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 حيث يتواجد في مجموعة تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.