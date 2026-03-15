الكونفدرالية - الحسم في الجزائر.. بلوزداد يخطف تعادلا قاتلا أمام المصري

فرض شباب بلوزداد الجزائري تعادلا مع المصري بنتيجة 1-1 في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية في لقاء أقيم على ملعب السويس الجديد.

سجل هدف المصري صلاح محسن، فيما سجل لطفي بوصوار هدف التعادل لبلوزداد.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأحد المقبل 21 مارس لحسم هوية المتأهل.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الزمالك ضد أوتوهو الكونغولي.

التشكيل

دفع نبيل الكوكي مدرب المصري بتشكيل يضم ثلاثي دفاعي وثلاثي هجومي.

وبدأ صلاح محسن ومنذر طمين وعبد الرحيم دغموم في الهجوم.

في المقابل بدأ محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة السابق أساسيا في هجوم الفريق الجزائري.

وصف المباراة

استحوذ المصري على الكرة مبكرا بحثا عن هدف أول، وصل استحواذ المصري لـ 70% لكن دون خطورة محققة على مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 28 جاء أول تهديد حقيقي، مرور ثم تسديدة من منذر طمين أبعدها فريد شعال حارس الفريق الجزائري لركنية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تصدى الحارس لتصويبة صلاح محسن لتنتهي أول 45 دقيقة سلبية.

في الدقيقة 47 توقفت المباراة لإصابة عبد الرحيم دغموم.

وبعد 5 دقائق أشهر الحكم بطاقة صفراء لطمين لإدعائه السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلة جزاء.

لكن حكام تقنية الفيديو طالبوا جان جاك ندالا حكم اللقاء من العودة لمطالعة التقنية بداعي وجود خطأ بالفعل للمهاجم الجزائري.

وبعد دقيقة عاد الحكم لأرض الملعب وألغى البطاقة الصفراء لطمين ومن ثم أطلق صافرته معلنا عن ركلة جزاء للمصري.

انبرى صلاح محسن للركلة وسددها في الشباك معلنا تقدم المصري بالهدف الأول في الدقيقة 55.

حاول لاعبو المصري إضافة الهدف الثاني وفي الدقيقة 59 منعت العارضة رأسية صلاح محسن بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى.

أجرى نبيل الكوكي تغييرين بمشاركة بونور موجيشا وكريم بامبو بدلا من محمد مخلوف ومنذر طمين في الدقيقة 80.

ضغط لاعبو الفريق الجزائري في الدقائق الأخيرة وتعاطف القائم الأيمن مع عصام ثروت بالتصدي لتسديدة إيهاب بلحسيني ثم توقفت الكرة تحت أقدام الحارس في الدقيقة 83.

وبعد 3 دقائق ومن ركنية مرت من الجميع سدد إسلام بلخير كرة علت عارضة عصام ثروت.

وفي الدقيقة 90+1 سدد لطفي بوصوار كرة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة التعادل، ليتأجل الحسم للأسبوع المقبل.