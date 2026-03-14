مباشر الكونفدرالية - المصري (0)-(0) بلوزداد.. بداية اللقاء
السبت، 14 مارس 2026 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد شباب بلوزداد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.
ويستضيف المصري ضيفه الجزائري في استاد السويس الجديد في العاشرة مساءً.
ويُحسم هوية المتأهل لنصف النهائي بين المصري وشباب بلوزداد يوم الأحد المقبل عندما يلتقيا مجددا في الجزائر.
وسيواجه المتأهل من مباراة المصري وشباب بلوزداد، الفائز من الزمالك وأوتوهو في الدور نصف النهائي لـ الكونفدرالية.
لمتابعة المباراة دقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.
بداية اللقاء
نرشح لكم
تشكيل المصري - صلاح محسن يقود ثلاثي هجومي ضد بلوزداد في الكونفدرالية الأهلي بالزي اللبني في مواجهة الترجي معتمد جمال: كنت أتمنى تحقيق نتيجة أفضل ضد أوتوهو.. وسنظهر بشكل مختلف في الإياب قذيفة الدباغ تعيد الزمالك من الكونغو بتعادل إيجابي مع أوتوهو الشناوي: غياب الجماهير عن الإياب محزن.. وندرك أهمية مواجهة الترجي المساهمة العاشرة.. عدي الدباغ يسجل تاسع أهدافه مع الزمالك في شباك أوتوهو مؤتمر توروب: ندرك قيمة دربي الترجي.. والأهلي يلعب بروح جماعية انتهت الكونفدرالية - أوتوهو (1)-(1) الزمالك