تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم بجانب هالاند أمام وست هام
السبت، 14 مارس 2026 - 20:54
كتب : FilGoal
عاد عمر مرموش نجم منتخب مصر لتشكيل فريقه مانشستر سيتي الأساسي في الدوري الإنجليزي وذلك أمام وست هام.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد وست هام في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على الملعب الأولمبي في لندن.
ويقود مرموش هجوم مانشستر سيتي بجانب هالاند.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: دوناروما
الدفاع: ماتيوس نونيز – عبد القادر خوسانوف – مارك جيهي – ريان آيت نوري
الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – نيكو أورايلي
الهجوم: عمر مرموش – أنطوان سيمينيو – إيرليج هالاند
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، ويأتي وست هام في المركز الـ18 برصيد 28 نقطة.
