يورتشيتش: خضنا شوطا ثانيا أفضل من الأول أمام الجيش الملكي

السبت، 14 مارس 2026 - 02:35

كتب : FilGoal

يرى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز أن فريقه لعب بشكل جيد ضد الجيش الملكي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

وفرض بيراميدز التعادل على الجيش الملكي بنتيجة 1-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في لقاء أقيم بالمغرب.

وقال الكرواتي عبر عبر بي إن سبورتس: "تأخرنا في النتيجة بالشوط الأول لكننا لعبنا بطريقة جيدة واستحوذنا على الكرة ثم سجلنا هدفا".

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا – بيراميدز يقتنص تعادلا ثمينا أمام الجيش الملكي خبر في الجول - الونش يؤدي المرحلة التأهيلية الأخيرة.. وموعد العودة لخوض المباريات نابولي: لم نتفاوض مع ماكتوميناي لتجديد عقده مدرب الجيش الملكي: ما حدث في أمام بيراميدز لم يعجبني

وأضاف "خضنا شوطا ثانيا أفضل من الأول، هما لعبوا على الكرات الطويلة وهذا لم يساعدنا وحاولنا احتواء أسلوب الخصم واستطعنا التسجيل".

وسجل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" هدف بيراميدز، بينما أحرز أحمد حمودان هدف الجيش الملكي.

وخاض الجيش الملكي اللقاء على أرضه بدون حضور جماهيري عقب أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتواجه الفريقان الموسم الماضي في نفس الدور، لكن انتهت مباراة الذهاب في مصر بفوز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وستقام مباراة الإياب التاسعة مساء السبت 21 مارس على استاد الدفاع الجوي.

مدرب الجيش الملكي: ما حدث في أمام بيراميدز لم يعجبني دوري أبطال إفريقيا – بيراميدز يقتنص تعادلا ثمينا أمام الجيش الملكي محاضرة فنية من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل مواجهة أوتوهو انتهت أبطال إفريقيا - الجيش الملكي (1)-(1) بيراميدز تشكيل الجيش الملكي – يوسف الفحلي يقود الهجوم أمام بيراميدز تشكيل بيراميدز - توفيق ظهير أيسر ضد الجيش الملكي.. وناصر ماهر يقود الوسط طريق الأهلي - صنداونز يقسو على استاد مالي بثلاثية ويقترب من نصف النهائي محمود حمادة: جاهزون لمواجهة شباب بلوزداد.. وجماهير المصري تمنحنا الدوافع
مدرب الجيش الملكي: ما حدث في أمام بيراميدز لم يعجبني ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الونش يؤدي المرحلة التأهيلية الأخيرة.. وموعد العودة لخوض المباريات ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا – بيراميدز يقتنص تعادلا ثمينا أمام الجيش الملكي ساعة | الكرة الإفريقية
نابولي: لم نتفاوض مع ماكتوميناي لتجديد عقده ساعة | الكرة الأوروبية
غزل المحلة يعلن تعيين سيد معوض مدربا عاما للفريق 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس مصر - ركلات الترجيح تقود طلائع الجيش لنصف النهائي على حساب سيراميكا 2 ساعة | الكرة المصرية
محاضرة فنية من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل مواجهة أوتوهو 2 ساعة | الكرة المصرية
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
