يورتشيتش: خضنا شوطا ثانيا أفضل من الأول أمام الجيش الملكي

يرى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز أن فريقه لعب بشكل جيد ضد الجيش الملكي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

وفرض بيراميدز التعادل على الجيش الملكي بنتيجة 1-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في لقاء أقيم بالمغرب.

وقال الكرواتي عبر عبر بي إن سبورتس: "تأخرنا في النتيجة بالشوط الأول لكننا لعبنا بطريقة جيدة واستحوذنا على الكرة ثم سجلنا هدفا".

وأضاف "خضنا شوطا ثانيا أفضل من الأول، هما لعبوا على الكرات الطويلة وهذا لم يساعدنا وحاولنا احتواء أسلوب الخصم واستطعنا التسجيل".

video:1

بيراميدز يدرك التعادل عن طريق محمود زلاكة ويشعل المواجهة 🔥🔥🔥#دوري_أبطال_إفريقيا#CAFCL pic.twitter.com/Wb8ir6SX25 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 13, 2026

وسجل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" هدف بيراميدز، بينما أحرز أحمد حمودان هدف الجيش الملكي.

وخاض الجيش الملكي اللقاء على أرضه بدون حضور جماهيري عقب أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتواجه الفريقان الموسم الماضي في نفس الدور، لكن انتهت مباراة الذهاب في مصر بفوز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وستقام مباراة الإياب التاسعة مساء السبت 21 مارس على استاد الدفاع الجوي.