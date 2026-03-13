في غياب مانشيني.. السد يتلقى هزيمة كبيرة أمام أم صلال بخماسية

حقق فريق أم صلال انتصارا كبيرا أمام السد بنتيجة 5-2 في إطار الجولة 18 من الدوري القطري.

وسجل خماسية أم صلال كل من: سالم الهاجري، وكريستو جونزاليس (2)، وعبد العزيز الحصيا، وجيان كواسو، بينما أحرز هدفين السد الوحيد جيوفاني هنريكي، وأكرم عفيف.

وغاب روبيرتو مانشيني مدرب السد عن المباراة بسبب سفره إلى إيطاليا لظرف عائلي طبي، وعدم قدرته على العودة بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط كما أعلن السد في بيانه الرسمي وتولى سيرخيو أليجري المدرب المساعد قيادة السد في مباراة أم صلال. (طالع التفاصيل)

وانتقم فريق أم صلال من هزيمة الدور الأول أمام السد والتي انتهت بفوز السد بنتيجة 8-3.

وتجمد رصيد السد عند النقطة 38 في صدارة الدوري القطري وبفارق 4 نقاط عن الشمال صاحب المركز الثاني، ورفع أم صلال رصيده لـ19 نقطة في المركز التاسع بفارق 4 نقاط عن الوكرة في المركز الثامن.

سجل جيوفاني الهدف الأول لـ السد في الدقيقة 6 بصناعة من روبيرتو فيرمينيو.

وأجرى أم صلال تبديلا مبكرا بخروج جان أوهولو ودخول سالم الحاجري بسبب الإصابة.

وأحرز جان كواسي هدف التعادل بعد مرور 30 دقيقة من الشوط الأول بصناعة من كريستو جونزاليس.

وعاد كريستو جونزاليس ليسجل الهدف الثاني لـ أم صلال في الدقيقة 35 بعد صناعة من مايكل بايدو.

وبعد مرور ثلاث دقائق عزز كريستو جونزاليس تقدم أم صلال بهدف ثالث وثاني له في المباراة بصناعة من عبد العزيز الحصيا، في الدقيقة 38.

وأكد تقدم أم صلال عبد العزيز الحصيا في الدقيقة 45 بهدف رابع صناعة مايكل بايدو.

واختتم خماسية أم صلال سالم الحاجري بصناعة من كريستو جونزاليس في الدقيقة 60.

وقلص أكرم عفيف النتيجة بتسجيله هدف السد الثاني في الدقيقة 89 من علامة الجزاء.

ليحقق أم صلال انتصارا كبيرا ويتجرع السد هزيمته الرابعة في الموسم الحالي، ويواصل السد صدارته رغم الهزيمة بفارق 4 نقاط عن الشمال في جدول ترتيب الدوري القطري.

