السد يعلن تأخر عودة مانشيني لأسباب عائلية

كشف نادي السد القطري عن سبب تأخر عودة روبرتو مانشيني المدير الفني للفريق قبل مواجهة أمام أم صلال في الدوري القطري.

وأعلنت رابطة الدوري القطري استئناف النشاط الرياضي بالدولة بداية من يوم الخميس 12 مارس، بعد إيقاف النشاط الرياضي منذ يوم 28 فبراير بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي امتدت ضرباتها لدول الخليج.

وسيدير سيرخيو أليجري المدرب المساعد فريق السد في المباراة المرتقبة لحين عودة المدير الفني الإيطالي لقطر.

وجاء نص البيان كالتالي:

"بناءً على التنسيق المسبق بين مدربنا مانشيني وإدارة الفريق، كان من المقرر مغادرة المدرب بعد ذهاب دوري أبطال آسيا، وذلك لظرف طبي عائلي، وبعد الأحداث التي حدثت في المنطقة غادر بالفعل مانشيني، ولكن بسبب ظروف الطيران لم تتسن الفرصة حتى اليوم للعودة، وبناءً عليه سيقود الفريق غدا أمام أم صلال سيرخيو أليجري، على أن يستمر التنسيق لعودة المدرب في أقرب فرصة متاحة".

وتولى مانشيني مهمة تدريب السد منذ بداية الموسم الجاري بعد رحيله عن تدريب منتخب السعودية.

وقاد الفريق في 14 مباراة حقق 11 انتصار و3 هزائم.

ويستعد السد القطري لمواجهة أم صلال في إطار الجولة 18 من الدوري القطري.

ويتصدر السد جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 38 نقطة، ويتواجد فريق أم صلال في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.