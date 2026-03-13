السد يعلن تأخر عودة مانشيني لأسباب عائلية

الجمعة، 13 مارس 2026 - 01:32

كتب : FilGoal

إسبانيا - إيطاليا - روبرتو مانشيني

كشف نادي السد القطري عن سبب تأخر عودة روبرتو مانشيني المدير الفني للفريق قبل مواجهة أمام أم صلال في الدوري القطري.

وأعلنت رابطة الدوري القطري استئناف النشاط الرياضي بالدولة بداية من يوم الخميس 12 مارس، بعد إيقاف النشاط الرياضي منذ يوم 28 فبراير بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي امتدت ضرباتها لدول الخليج.

وسيدير سيرخيو أليجري المدرب المساعد فريق السد في المباراة المرتقبة لحين عودة المدير الفني الإيطالي لقطر.

أخبار متعلقة:
بيرجوين يعود لاتحاد جدة قبل مواجهة السد آسيويا البلونة ستتلون بالأسود.. الشباب يستعير البليهي من الهلال توتوميركاتو: رومانيولي يضطر للبقاء في لاتسيو بعد فشل انتقاله إلى السد سكاي: صفقة انتقال رومانيولي لـ السد فشلت عمليا

وجاء نص البيان كالتالي:

"بناءً على التنسيق المسبق بين مدربنا مانشيني وإدارة الفريق، كان من المقرر مغادرة المدرب بعد ذهاب دوري أبطال آسيا، وذلك لظرف طبي عائلي، وبعد الأحداث التي حدثت في المنطقة غادر بالفعل مانشيني، ولكن بسبب ظروف الطيران لم تتسن الفرصة حتى اليوم للعودة، وبناءً عليه سيقود الفريق غدا أمام أم صلال سيرخيو أليجري، على أن يستمر التنسيق لعودة المدرب في أقرب فرصة متاحة".

وتولى مانشيني مهمة تدريب السد منذ بداية الموسم الجاري بعد رحيله عن تدريب منتخب السعودية.

وقاد الفريق في 14 مباراة حقق 11 انتصار و3 هزائم.

ويستعد السد القطري لمواجهة أم صلال في إطار الجولة 18 من الدوري القطري.

ويتصدر السد جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 38 نقطة، ويتواجد فريق أم صلال في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

السد الدوري القطري
نرشح لكم
الاتحاد الإيراني: كأس العالم حدث دولي تابع لـ فيفا ولا يمكن لأحد إقصائنا ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026 الرياضية: الاتحاد الآسيوي يؤجل حسم مصير مباريات دور الـ16 في دوري الأبطال المنتخب العراقي لـ في الجول: إيران لم تنسحب رسميا.. واختيار البديل من صلاحيات فيفا العراق على أعتاب حل أزمة تأشيرات دخول المكسيك قبل الملحق العالمي العراق ينفي طلب تأجيل مباراة الملحق العالمي إنفانتينو: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم أستراليا تمنح تأشيرات إنسانية لـ5 لاعبات في المنتخب الإيراني
أخر الأخبار
لابورتا: فونت يعمل على تدمير هيكلة برشلونة وهو الشخص الوحيد الذي يكذب 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي – تعادل إيطالي وفوز أستون فيلا.. وإندريك يواصل تألقه مع ليون 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
إصابة إبراهيم الأسيوطي بقطع جزئي في الرباط الصليبي 34 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أحمد الشناوي: غياب جمهور الجيش الملكي فرصة علينا استغلالها ساعة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر – ياسر يشارك في التعادل ضد ماينز.. ودفاع لارنكا يواصل صموده ساعة | الكرة الأوروبية
السد يعلن تأخر عودة مانشيني لأسباب عائلية ساعة | آسيا
مؤتمر يوريتشيتش: سنواجه أحد أبرز الأندية في دوري الأبطال.. وافتقدنا أصحاب الخبرات ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - محاضرة من توروب في اليوم الأول بتونس استعدادا للقاء الترجي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 3 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/525121/السد-يعلن-تأخر-عودة-مانشيني-لأسباب-عائلية