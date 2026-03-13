الشعباني: سنلعب أمام الهلال بذكاء.. وحلم نصف النهائي أكبر حافز لنا

وصف معين الشعباني مدرب نهضة بركان مباراة فريقه أمام الهلال السوداني بالصعبة.

ويحل الهلال ضيفا على نهضة بركان في الثانية عشرة منتصف الليل صباح الأحد المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال معين الشعباني مدرب نهضة بركان في مؤتمر صحفي: "بكل تأكيد مباراة الهلال ستكون صعبة على الفريقين معا، ولا توجد مباراة سهلة في الأدوار الإقصائية".

وأضاف "مهما كانت نتيجة الذهاب فمباراة الإياب هي التي ستحسم التأهل وسنحاول التعامل مع هذا اللقاء بذكاء لتحقيق نتيجة إيجابية وتسهيل المأمورية أمام اللاعبين خلال مباراة الإياب".

وأتم تصريحاته "لدينا إصابات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، ولكن لدينا كل الثقة في اللاعبين المتواجدين لتقديم أفضل ما لديهم. حلم التواجد في نصف النهائي هو أكبر حافز لهم".

وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الترجي × الأهلي (ذهابا).. يوم الأحد 15 مارس في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي × الترجي (إيابا).. يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الجيش الملكي × بيراميدز (ذهابا).. يوم الجمعة 13 مارس في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

بيراميدز × الجيش الملكي (إيابا).. يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

نهضة بركان × الهلال (ذهابا).. يوم السبت 14 مارس في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

الهلال × نهضة بركان (إيابا).. يوم الأحد 22 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

صنداونز × ستاد مالي (ذهابا).. يوم الجمعة 13 مارس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ستاد مالي × صنداونز (إيابا).. وم الأحد 22 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.