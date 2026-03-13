تحديد موعد مواجهة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد مواجهة مانشستر سيتي أمام ليفربول في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكشف ليفربول ومانشستر سيتي عبر موقعيهما الرسميين، تفاصيل المباراة، المقررة أن تقام يوم السبت 4 إبريل.

وتقام المباراة في تمام الساعة 12:45 بتوقيت بريطانيا (1:45 بتوقيت مصر)

وستكون مواجهة مانشستر سيتي وليفربول الأولى بعد فترة التوقف الدولي المقرر أواخر مارس الجاري.

وتأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي الكأس بعد الفوز على حساب نيوكاسل يونايتد 3-1 بفضل ثنائية عمر مرموش، وهدف لسافينيو.

أما ليفربول فتجاوز ولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف وحيد ليعبر إلى دور الـ8 بالكأس.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ليفربول مرتين هذا الموسم ذهابا وإيابا بنتيجة 3-0 على ملعب الاتحاد، و2-1على أنفيلد.

ويعود آخر تتويج لليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022، وآخر تتويج لمانشستر سيتي 2023.