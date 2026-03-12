خبر في الجول - الأهلي يطلب تحكيم أجنبي لمباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وموقف الرابطة

الخميس، 12 مارس 2026 - 02:39

كتب : FilGoal

الأهلي ضد طلائع الجيش

أرسل النادي الأهلي لرابطة الأندية المصرية لجلب تحكيم أجنبي لمواجهتي الزمالك وبيراميدز في المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وانتهت المرحلة الأولى من الدوري المصري وستقام قرعة المرحلة النهائية لتحديد البطل والهابطين للدرجة الثانية اليوم الخميس. (تعرف على التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيتحمل التكلفة المالية في المباراتين لاستقدام الحكام الأجانب.

وبدورها حولت رابطة الأندية الخطاب مباشرة إلى اتحاد الكرة ليكون الوقت كافيا لتنفيذ الطلب لعدم تكرار أزمة الموسم الماضي.

وعلم أيضا FilGoal.com أن المرحلة النهائية من الدوري ستبدأ بعد التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، وبالتالي سيكون هناك متسع من الوقت لتنفيذ طلب الأهلي.

ويتصدر الزمالك ترتيب المرحلة الأولى برصيد 43 نقطة ويليه بيراميدز بفارق الأهداف، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وتأهلت فرق الزمالك وبيراميدز والأهلي وسموحة والمصري وسيراميكا كليوباترا وإنبي للمرحلة النهائية للمنافسة على اللقب.

ماذا حدث الموسم الماضي؟

أسفرت قرعة المرحلة النهائية آنذاك عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد 5 أيام فقط من القرعة.

وتقدم الأهلي لرابطة الأندية بطلب لاستقدام حكام أجانب من اتحاد الكرة لكن لضيق الوقت لم يتم جلب الحكام.

وبسببها لم يخض الأهلي مباراة القمة واعتبر منسحبا وهو ما أثار أزمة عنيفة في الكرة المصرية الموسم الماضي لم تُحسم إلا منذ أيام بقرار من المحكمة الرياضية الدولية.

