بعد نهاية الدور الأول.. موعد قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري

الخميس، 12 مارس 2026 - 00:08

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري 2025

انتهت مرحلة الدور الأول من الدوري المصري موسم 2025-26.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز، ويليهم الأهلي برصيد 40 نقطة.

وستقام القرعة في اليوم التالي الخميس 12 مارس الجاري في أحد الفنادق بالزمالك.

وسيبدأ حفل مراسم سحب القرعة في التاسعة مساءً.

وستقام المرحلة الثانية بنظام المجموعتين، إذ ستضم مرحلة المنافسة على اللقب الـ 7 فرق الأوائل في الترتيب، فيما يتنافس 14 فريقا على تفادي الهبوط.

وحجزت بالفعل فرق الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا وإنبي وسموحة بطاقة التأهل لمرحلة المنافسة على اللقب.

فيما ضمنت فرق زد ووادي دجلة الاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية وفاركو الإسماعيلية المنافسة على الهروب من الهبوط.

ويهبط آخر 4 فرق بنهاية الموسم الجاري إلى دوري المحترفين فيما يصعد 3 فرق للموسم المقبل ليصبح عدد فرق الدوري حينها 20 فريقا.

الدوري المصري موعد قرعة الدور الثاني
