خبر في الجول - محمد يوسف يعتذر عن عدم تولي مهمة تدريب غزل المحلة

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 22:50

كتب : FilGoal

محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي

اعتذر محمد يوسف المدير الرياضي لنادي الأهلي عن عدم تولي مهمة تدريب غزل المحلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أسباب خاصة هي من منعت المدير الرياضي من تولي المهمة.

وسبق أن ارتبط اسم يوسف بتدريب الاتحاد السكندري في سبتمبر 2025 لكن رفض تولي المهمة بعد التشاور مع محمود الخطيب رئيس النادي. (طالع التفاصيل)

وعُيّن يوسف مديرا رياضيا للأهلي في أبريل 2025.

ويحتل غزل المحلة المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة من 20 مباراة في المرحلة الأولى.

ويقود علاء عبد العال المدير الفني فريق غزل المحلة منذ بداية الموسم الحالي وحقق في الدوري المصري انتصارين و13 تعادلا و5 هزائم.

وسينافس زعيم الفلاحين على تفادي الهبوط في النصف الثاني من الدوري المصري.

ويتنافس 14 فريقا على 4 مراكز لتفادي الهبوط بنهاية الموسم الحالي.

