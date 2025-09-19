محمد يوسف لـ في الجول: اعتذرت لـ الاتحاد السكندري بعد التشاور مع الخطيب

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن اعتذاره عن عدم قبول مهمة تدريب الاتحاد السكندري.

ويبحث الاتحاد عن مدرب جديد خلفا لأحمد سامي.

وقال يوسف في تصريحات عبر FilGoal.com :"تلقيت بالأمس اتصالا من نادي الاتحاد السكندري لتولي تدريب الفريق. وبعد التشاور مع محمود الخطيب، ونظرا للظروف الحالية والملفات التي أتولى إدارتها، قررت الاعتذار عن عدم قبول المهمة".

وأضاف "اشعر بالامتنان لنادي الاتحاد السكندري كناد شعبي ويملك جماهيرية كبيرة وأتمنى لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة".

وأنهى الاتحاد السكندري تعاقده مع أحمد سامي بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وقال مصدر من الاتحاد في وقت سابق لـFilGoal.com :"فتحنا خطوط اتصال مع الثلاثي محمد يوسف وتامر مصطفى وطارق مصطفى بهدف التوصل لاتفاق مع أحد منهم لتولي تدريب الفريق".

ويتولى محمد يوسف منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي.

فيما لا يرتبط طارق مصطفى بأي ناد بعد رحيله عن تدريب البنك الأهلي.

كذلك خاض تامر مصطفى آخر تجاربه مع الإسماعيلي ولا يرتبط بأي تعاقد حاليا.

وأصبح أحمد سامي ثالث مدرب يقال هذا الموسم في الدوري المصري بعد طارق مصطفى من البنك الأهلي وخوسيه ريبيرو من الأهلي.

وتولى سامي مهمة تدريب زعيم الثغر في الصيف عقب رحيل مجدي عبد العاطي.

وحقق الاتحاد فوزا وحيدا في أول 7 جولات وتعادل في مباراتين وخسر 4.

ويحتل الفريق المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.

ويستعد الاتحاد للقاء زد يوم 22 سبتمبر الجاري في الجولة الثامنة.