تقرير: موتسيبي حاول كسب تعاطف المغرب بمعاقبة الأهلي عقب أحداث الجيش الملكي

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 21:12

كتب : FilGoal

أحداث مباراة الاهلي أمام الجيش الملكي

يسعى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لإعادة العلاقات مع مسؤولي المغرب بعد التوتر الذي شهدته عقب نهائي كأس أمم إفريقيا بين السنغال والمغرب.

وأشارت تقارير مغربية إلى أن عقوبة الأهلي بعد أحداث الجيش الملكي بين محاولات موتسيبي لكسب تعاطف مسؤولي المغرب.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي، عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يمنع حضور جماهير الأهلي مباراتين على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 60 ألف دولار.

وأوضحت صحيفة المنتخب المغربية أن موتسيبي يحاول استدرار تعاطف المغرب وإعادة خط الوصال لما كان عليه قبل نهائي أمم إفريقيا بعدة قرارات بينها محاولة التقرب مجددا بعد معاقبة الأهلي بمباراتين عقب أحداث الجيش الملكي.

وأشار التقرير إلى أن المحاولات يائسة وموقف المسؤولين في المغرب ثابت وواضح ضده.

وشدد التقرير أن رسالة مسؤولي المغرب واضحة وهي استحالة (عودة المياه لمجاريها) مجددا.

وقال الأهلي إنه تلقى خطابا تضمن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهير الأهلي من المباريات الإفريقية خلال مباراتين قادمتين على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ.

كما جاء في القرار توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر، وذلك لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي في ختام دور المجموعات.

وشدد الأهلي على أن الشئون القانونية بالنادي باتخاذ ما يلزم تجاه هذه القرارات.

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد كشف تفاصيل عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي ضمن ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com : "الأهلي تعرض لعقوبة باللعب مباراتين بدون جمهور، إحداهما مع إيقاف التنفيذ لمدة سنة، إضافة إلى غرامة قدرها 60 ألف دولار".

وأضاف "فيما تعرض نادي الجيش الملكي لغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار".

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في ربع النهائي، فيما يلعب الجيش الملكي ضد بيراميدز.

